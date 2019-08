„Tag des Hundes“ im Natureum

Balje.. Der Hund ist das älteste Haustier der Welt – seit mehr als 30.000 Jahren gehen die Menschen und ihre Vierbeiner gemeinsame Wege. Am Sonntag, 11. August, dreht sich im Natureum alles um den „besten Freund des Menschen“. Ab 11 Uhr stellt Andreas Baumann „Zehn Beine – Drei Freunde“ vor und bringt als tierische Verstärkung für seinen Hund ein Pferd mit. Die Rettungshundestaffel der Johanniter Stade und die Hundeschulen „Hundegutshof direkt an der Elbe“ und „Küstenrudel“ führen ihre Arbeit vor.

Der Verein für Deutsche Schäferhunde präsentiert den Gebrauchshundesport. Eckhardt Wulfmeyer liest aus seinem Buch „Pfotenpfad“, wie der Mensch den Weg zum Hund findet und die Zughundeschule Nord zeigt Canicross und Dogscooter.

Das „Lernzentrum für Mensch & Hund“ von der Wurster Nordseeküste zeigt Hund und Mensch im therapeutischen und pädagogischen Zusammenhang und lädt zu Mitmachaktionen ein. Außerdem stellen die Trainerinnen die Ausbildung von Besuchs-, Therapie- und Pädagogikbegleithunden vor. Kinder können sich auf einem Agility-Parcourserproben, bei Wettläufen ihre Kräfte messen oder sich ein Hundegesicht schminken lassen.

Der Wolfsexperte Silas Neuman hält einen Vortrag über den Vorfahren des Hundes. Das Jagdmobil der Kreisjägerschaft ist zu Gast auf dem Gelände und berichtet im Rahmen der Kinder-Uni Freiburg über heimische Wildtiere. Dabei sind auch Jagdhunderassen.

Fotografie oder Statuette zur Erinnerung?

Wer seinen vierbeinigen Liebling in Holz verewigen lassen möchte, kann sich bei einer Schnitzerin anschaulich informieren oder beim Fotoshooting für Mensch und Hund eine bleibende Erinnerung erhalten. Außerdem informieren Hundefriseure, Hundesitter, Physiotherapeuten und Heilpraktiker über ihre Arbeit, es gibt Verkaufsstände mit Tierbedarf, Hundeleinen und Literatur rund um den beliebten Vierbeiner. Die Hundetrainerin Sarah Kay informiert über Schlittenhundesport und die entsprechende Ausrüstung.

Wer noch keinen Hund besitzt, sich aber einen anschaffen möchte, erhält wichtige Informationen über die theoretische und praktische Prüfung des niedersächsischen Hundeführerscheins. Hundezüchter präsentieren an Info-Ständen ihre Rassen und stehen für Fragen zur Verfügung. Züchter, die sich noch beteiligen möchten, können sich unter Telefon 04753/842112 oder per Mail an wagner@natureum-niederelbe.de anmelden. Hunde haben am Veranstaltungstag selbstverständlich freien Eintritt und zahlreiche Trinknäpfe stehen für den Durst bereit.

Tag des Hundes, Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr, Natureum NiederelbeNeuenhof 8, 21730 Balje