Schuster Wolfgang geht mit 79 Jahren in Rente

Harburg.. Gefühlt war Schuster Wolfgang schon immer da. Was natürlich Quatsch ist, denn gegenüber der durch das Wort „immer“ implizierten Ewigkeit ist auch ein halbes Jahrhundert ein Klacks. Außerdem war er auch in dem halben Jahrhundert Außerdem war sein Geschäft in den fünf Jahrzehnten nicht immer „da“ an der Rathausstraße, sondern schon an zwei anderen Standorten in der Harburger Innenstadt. Jetzt bleibt das Geschäft, aber Wolfgang Rülicke geht. „Mit 79 kann man auch mal aufhören“, sagt er, „außerdem habe ich eine sehr gute Nachfolgerin.“

Gelernt hatte Wolfgang Rülicke eigentlich den Beruf des Zimmermanns. Als solcher hatte er auch gearbeitet. „Schalungsbau für Betonbauwerke", sagt er, „aber Ender der 1960er, Anfang der 1970er ging der Bauboom in die Flaute über. Dann starb auch noch mein Schwiegervater und sein Geschäft hätte sonst leer gestanden. Da beschloss ich, umzusatteln." Rülickes Schwiegervater Willi Freitag war eine Harburger Institution und das nicht nur, weil er schon in der zweiten Generation Schuhmacher war. „Er war auch groß und sehr gut aussehend. Vielleicht hat auch das dazu beigetragen, dass viele Harburgerinnen gerne die Schuhe zu ihm brachten." Schuster zu werden, war eine Bauchentscheidung Plötzlich und unerwartet war er aber nicht mehr da. Und Wolfgang Rülicke war zwar willens, das Geschäft zu übernehmen, ein Schumacher war er aber nicht. Das lernte er quasi im Abendkursus zu Hause in Lauenbrück bei Scheeßel. „Mein Nachbar war Schuhmacher-Obermeister", sagt Wolfgang Rülicke. „Zu Anfang nahm ich im Geschäft nur die Schuhe an, nahm sie mit nach Lauenbrück und mein Nachbar reparierte sie. Dabei guckte ich ihm über die Schulter und half immer mehr mit. Als wir beide dachten, dass ich so weit war, legte ich eine Prüfung ab und war Schuhmacher." Willi Freitags Geschäft war am Schlossmühlendamm, im HEW-Haus. „Als ich anfing, fuhr da noch die Straßenbahn vorbei", erinnert sich Rülicke. Sein Geschäft überlebte auch den S-Bahn-Bau Zehn Jahre später zog „Schuster Wolfgang", wie er in Harburg nur noch hieß, um. Sein Geschäft befand sich nun im Gebäude des Gloria-Kinos. Es war nicht der beste Zeitpunkt, um in Harburg Geschäfte zu haben: Die gesamte Innenstadt war aufgegraben. In das Loch kam die S-Bahn, obendrauf der Harburger Ring. „Das war eine schwere Zeit", sagt Rülicke im Rückblick, „mehrere Jahre lang standen die Kunden auf dem Weg zu mit immer wieder vor neuen Bauzäunen und mussten sich den Weg drumherum suchen. Uns Gewerbetreibende hat damals keiner gefragt." Maria Saberi hat die Schuhmacherei übernommen.

Foto: Lars Hansen / xl Seit 13 Jahren ist das Geschäft nun an der Harburger Rathausstraße. Es aufzugeben, findet Wolfgang Rülicke schwer, denn die Kunden, die ihm die ganze Zeit die Treue hielten – auch Inge Meysel war Stammkundin und gute Freundin – sind ihm ans Herz gewachsen. „Aber ich bin jetzt 79 und irgendwann ist es mal gut.“ Viele Leute lassen ihre Schuhe gar nicht mehr reparieren Das Geschäft hat sich mit der Zeit gewandelt: „Für viele sind Schuhe zum Wegwerfartikel geworden“, sagt der scheidende Schuster, „die Leute lassen weniger reparieren. Deshalb haben auch viele Schuster aufgegeben. Aber wer gut ist, bleibt auch. Mein Sohn hat ein Geschäft in Heimfeld. Das läuft sehr gut.“ Für ein gutes Paar Schuhe müsse man mittlerweile mindestens 150 Euro bezahlen, sagt Wolfgang Rülicke, und man müsse es von Anfang an pflegen – noch vor dem ersten Tragen. Dann könne dies Paar allerdings Jahrzehnte halten. Lediglich Absätze und sohle müssten ab und zu erneuert werden. Der Absatzwechsel machte bei ihm den größten Teil des Umsatzes aus. „Einige meiner Kunden waren sehr traurig, dass ich aufhöre“, sagt Rülicke, „und mir fällt es auch schwer. Wenn ich nicht so eine gute Nachfolgerin gefunden hätte, der ich meine Kunden auch gerne anvertraue, hätte ich vielleicht noch weitergemacht.“ Diese Nachfolgerin ist Maria Saberi und hat gestern das Geschäft übernommen. Die 49-Jährige hat 30 Jahre Berufserfahrung als Schuhmacherin, unter anderem als Aushilfe und Vertretung für „Schuster Wolfgang“. Schusters Leisten „Schuster bleib bei deinem Leisten“, ist ein geflügelter Satz, der sagen will, dass Menschen in dem Beruf bleiben sollen, den sie erlernt haben. Von der Frage nach dem Sinn der Aussage abgesehen, fragen sich heute auch viele, was dieser berühmte Leisten eigentlich ist. Zunächst einmal: Schuster, die noch Leisten haben, haben nicht einen, sondern viele. Der Leisten ist ein Modell des Kundenfußes, auf dem Schuhe maßangefertigt werden können. Maßschuster haben für jeden Kunden ein Paar Maßleisten. Früher wurden diese aus Weichholz geschnitzt. Heute kommen sie aus CNC-Maschinen und sogar 3-D-Druckern.