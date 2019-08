Inselpark-Konzerte zum Mitmachen

Wilhelmsburg.. „Komm raus, mach mit!" ist das Motto der diesjährigen Inselparkkonzerte in Wilhelmsburg. Das Netzwerk Musik von den Elbinseln präsentiert wieder Musik und begleitende Aktionen unter freiem Himmel.

In der Tradition des Hip-Hop wird am Sonntag, 11. August, draußen und mit der Nachbarschaft gefeiert. Von 10 bis 18 Uhr gibt es in der „Welt der Bewegung“ im Inselpark Beats vom Plattenteller, Live-Rap und eine Graffiti-Mitmach-Wand, an der Groß und Klein ihr Können zeigen, oder sich einfach ausprobieren dürfen. Gastgeber sind das Wilhelmsburger DJ-Team Nastea Nase & Paul Prime, bekannt von Have a Break oder den Deichlife-Partys im TurTur.

Am Sonntag, 8. September, 14 Uhr, geht die Reihe weiter mit „Watt dat? Platt!“. Das Netzwerk lädt zu einer musikalischen Sprachreise mit Kabel-Jo, Valentine & The True Believers und der Tüdelband auf der Freilichtbühne.

Mit dem Format „Komm raus, mach mit!“ wird im Auftrag des Bezirksamts Mitte ein Freizeitangebot geschaffen, das die Parkbesucher raus in die Natur lockt, Begegnungen schafft und darüber hinaus anbietet, selbst aktiv zu werden. Die Inselpark-Konzerte sind darauf angelegt, sich an den Angeboten zu beteiligen und den Park als einen Ort der Begegnung zu erleben. Dabei werden verschiedene Zielgruppen eingebunden, von Kindern bis zu älteren Menschen, von Geflüchteten über Erstbesucher der Elbinseln bis zu Anwohnern. Die Veranstaltungsorte wechseln von Monat zu Monat, um die Vielfältigkeit des Inselparks widerzuspiegeln und den Inselpark so von vielen charmanten Seiten kennenzulernen.

Inselpark-Konzerte haben mehrere Ideengeber

Hinter der Idee und den Akteuren der Inselpark-Konzerte stehen das Bürgerhaus Wilhelmsburg mit dem Netzwerk Musik von den Elbinseln und der Wilhelmsburger Inselpark des Bezirksamts Hamburg Mitte. Vor elf Jahren hat das Netzwerk eine Erhebung zu den musikalischen Aktivitäten auf den Elbinseln durchgeführt. Sehr schnell wurde deutlich, dass es hier großes musikalisches Potenzial gibt.

Musik von den Elbinseln hat bis heute mehr als 100 Künstler vernetzt und wirkt mit zahlreichen Formaten wie 48h Wilhelmsburg, Weltkapelle Wilhelmsburg oder Südwärts-Festival in die Gemeinschaften hinein.

Es hat seit 2007 musikalische Talente verschiedenster Herkünfte aus den Wohnzimmern, Hochzeitssalons und Parallelwelten in die breite Öffentlichkeit gelockt, neue Musikorte auf den Elbinseln erschlossen, kleine wie große Auftrittsmöglichkeiten geschaffen. Damit ist es dem Netzwerk Musik von den Elbinseln gelungen, eine Durchlässigkeit zwischen den Szenen zu erreichen und sich als Ansprechpartner für Musiker mit Migrationshintergrund zu etablieren.