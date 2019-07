140 Veranstaltungen im Stadeum

Stade.. Das Kultur- und Tagungszentrum Stadeum läuft sich für die Spielzeit 2019/2020 warm. Morgen beginnt der Vorverkauf für fast 80 Veranstaltungen, insgesamt sind gar 140 Events geplant. Einen Überblick vermittelt das neue Programmheft „Live On Stage“, das bei allen Vorverkaufsstellen erhältlich ist oder auf Anfrage zugesandt wird. Alle Veranstaltungen sind auch unter www.stadeum.de zu finden.

Die Kunden können sich Karten für Kabarettisten wie Florian Schroeder mit seinem neuen Bühnenprogramm „Ausnahmezustand“, Hagen Rether mit seinem ständig mutierenden Programm „Liebe“, das neue Programm des Klavierkabarettisten Bodo Wartke oder für seine Kollegin Tina Teubner mit „Wenn du mich verlässt, kommt ich mit“ sichern.

Es stehen Bühnenadaptionen bekannter Filmvorlagen auf dem Programm wie „Vincent will Meer“ als Aufführung der Hamburger Kammerspiele oder „Die Wanderhure“. Hier findet am Tag vorher eine öffentliche Anspielprobe statt, zu der der Eintritt frei ist. Namhafte Schauspieler werden die Bühne erobern, wie Günther Maria Halmer und Janina Harwig in „Vier Stern Stunden“, Walter Sittler in „Als ich ein kleiner Junge war“, Dominic Raacke in der Komödie „Die Niere“ und Heinrich Schafmeister in Neil Simons „Sonny Boys“.

Spezielle Weihnachten mit Karolin Fortenbacher

Einen Hauch von Broadway und das Flair von Las Vegas bietet die prämierte Zirkusshow „Filament – The Circus Club“, in der internationale Akrobaten mit jugendlichem Charme und unbändiger Lebensfreude von acht Jugendlichen und ihren Geschichten erzählen. Ganz spezielle Weihnacht feiert Carolin Fortenbacher zusammen mit ihrer Band auf der Stadeum-Bühne. Amerikanische, englische, schwedische, deutsche und sogar polnische Weihnachtslieder verzaubert sie mit ihrer Stimme und ergänzt sie um humorvolle Geschichten. Eine eindrucksvolle Zeitreise durch die Welt des Tanzes zeigt die Show „Don’t Stop The Music – The Evolution of Dance“. Für den Musicalfilm „Ein Amerikaner in Paris“ schuf George Gershwin Melodien wie „I Got Rhythm“, „’s Wonderful“, und viele mehr. Die Neuinszenierung als Tanzmusical geht erstmals in deutscher Sprache auf Tournee.

Für Freunde volkstümlicher Musik stehen die Amigos mit ihrem Jubiläumskonzert und Holger Mück und seine Egerländer Musikanten bereit. Auch für Kinder und Jugendliche hält das Stadeum wieder ein umfangreiches Angebot bereit. Als besonderes Bonbon können alle kleinen und großen TKKG-Fans den Fall „Freundschaft in Gefahr“ als Erstaufführung vom Jungen Theater Bonn auf der Bühne erleben.