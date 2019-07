Seevetal übernimmt Auszubildende

Hittfeld.. Im Seevetaler Rathaus haben zwei Nachwuchskräfte ihre Ausbildungszeit erfolgreich abgeschlossen – jetzt folgt für Dorothee Jobmann und Corinna Waak der Start in das weitere Berufsleben. Nach der bestandenen Prüfung zum Bachelor of Arts im dualen Verwaltungsstudium verstärkt Corinna Waak das Team des Hauptamtes als Gemeindeinspektorin. Dorothee Jobmann freut sich darauf, ihre Kenntnisse als Verwaltungsfachangestellte nun in der Bauverwaltung einzusetzen.

Während der dreijährigen Ausbildung durchliefen sie als Azubis verschiedene Stationen in der Gemeindeverwaltung Seevetals, gegenwärtig arbeiten sich beide in ihre neuen Themengebiete ein. Die Gemeinde Seevetal bildet regelmäßig in beiden Ausbildungsberufen Nachwuchs aus. Seevetals Bürgermeistern Martina Oertzen beglückwünschte den Nachwuchs zur bestandenen Ausbildung und betont, wie wichtig ihr die Ausbildung im eigenen Haus ist: „Die Themen Fachkräftemangel und demographischer Wandel erreichen auch unsere Gemeindeverwaltung. Es warten herausfordernde Arbeitsplätze auf die jungen Kollegen. Ich freue mich, dass es uns auch in diesem Jahr gelungen ist, zwei neue Ausbildungsplätze zu vergeben.“ Anzeige HamburgerJOBS.de Die Schanzenbäckerei sucht Filialleiter in Hamburg Sie sind auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit? Dann bewerben Sie sich jetzt hier! mehr