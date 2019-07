Spatenstich im Buxtehuder Bürger-Baugebiet

Buxtehude .. Setzt man die Brille auf, wirkt alles schon zum Greifen nah. Zwischen den Einfamilienhäusern, ragen vierstöckige Mehrfamilienhäuser in die Luft. Direkt gegenüber spielen Kinder auf einem Spielplatz, der sich inmitten des Parks befindet. Über einen Fahrradweg erreicht man die Townhouses, die sich am Ende der Straße befinden. Ein Blick durch die Virtual Reality-Brille ermöglichte den Bürgern aus Buxtehude bereits den Blick in die Zukunft.

„Das ist ein schöner Tag für Buxtehude“ Genauso – oder so ähnlich – könnte Ende 2024 das neue Wohnquartier an der Giselbertstraße aussehen. Feierlich wurde am vergangenen Donnerstag der erste Spatenstich getätigt und somit der Startschuss für das große Bauprojekt gegeben. „Das ist ein schöner Tag für Buxtehude. Noch ist das hier eine herausfordernde Baustelle, doch bald schon ein tolles Wohnquartier.“ sagt Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt. In den kommenden Jahren sollen nun rund 400 Wohneinheiten auf einer zehn Hektar großen Fläche entstehen. Etwa 1000 Menschen sollen in dem neuen Wohnquartier ein Zuhause finden. Anzeige HamburgerJOBS.de Bachelor of Arts in Banking & Sales bei der Hamburger Sparkasse Sie sind auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit? Dann bewerben Sie sich jetzt hier! mehr Planung in Workshops und Arbeitsgruppen Seit Februar 2017 entwickelt das Berliner Stadtplanungsbüro „die Raumplaner“, zusammen mit dem Bremer Stadt- und Raumplanungsbüro BPW einen Bauplan. Unterstützt werden die Experten dabei von den Bürgern der Stadt. Diese durften in den vergangenen Monaten an diversen Workshops und Arbeitsgruppen teilnehmen und ihre Ideen und Vorstellungen für das geplante Wohnquartier einbringen. Rücksicht auf die Wünsche der Buxtehuder Die Stadt entschied sich bewusst für diesen demokratischen Weg und nahm bei dem Bauprojekt besonders viel Rücksicht auf die Wünsche der Buxtehuder. Diese brachten zum Beispiel Vorschläge für eine durchmischte Bebauung, mit großen und kleinen Gebäuden ein. Über Townhouses und Stadtvillen wird noch diskutiert. Ein Park mit einem Spielplatz soll die Nähe zur Natur schaffen und das Wohnquartier grüner gestalten. Auch wenn die Stadtplaner, aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften nicht alle Ideen der Bürger realisieren können, bemühen sie sich um die Gestaltung eines innovativen und attraktiven Bauplans. So soll das Wohnen in einem „Klimaneutralen Quartier“ ermöglicht werden. Weitgehend autofrei, nachhaltige Energiekonzepte und Solaranlagen auf den Dächern sind geplant. Die Energieversorgung durch ein sogenanntes „Smart Grid“, sorgt für eine sinnvolle Stromverteilung und könnte das Betanken von Elektroautos ermöglichen. Das „Intelligente Stromnetz“ stimmt durch Informationsaustausch, die Stromerzeugung, Speicherung und den Verbrauch optimal aufeinander ab. Leistungsschwankungen im Netz werden dadurch ausgeglichen. Mix aus Wohnformen für Jung und Alt Neben dem Klimaaspekt, steht der Mehrgenerationengedanke im Fokus des neuen Wohnquartiers. Ein Mix aus Wohnformen für Jung und Alt, soll ein Zusammenleben ermöglichen. Die Bürger wünschen sich die Option, den Wohnraum wechseln zu können, wenn sich die eigenen Ansprüche verändern. Unterdessen wird es bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen in einem Haus geben. Meinungsverschiedenheiten bestehen derzeit noch bei der Entscheidung über die Erschließung des Gebietes. Die Frage ob es eine Ringstraße oder zwei Stichstraßen geben soll, spaltet derzeit die Meinungen. Einig sind sich aber alle darüber, das es viele Fuß- und Radwege geben soll. Ein Verkehrsgutachter wird die Sachlage überprüfen und eine passende Lösung vorschlagen. Wie das neue Wohnquartier letztlich aussehen wird, entscheidet sich in den kommenden Monaten. Im August/September 2019 soll der Masterplan feststehen, alles weitere entscheidet dann die Politik. Bis Ende des Jahres 2024 soll das Bauprojekt abgeschlossen werden.