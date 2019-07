Buchholz.. Strahlende Gesichter bei der Examensfeier im Krankenhaus Buchholz: 19 Frauen und ein Mann haben die Prüfung zum Gesundheits- und Krankenpfleger bestanden. 18 von ihnen werden künftig in den Krankenhäusern Buchholz und Winsen arbeiten. Eine Absolventin geht ins Studium, eine weitere in die Waldklinik Jesteburg. Eva Husung (l.), Leiterin der Gesundheitsfachschule Buchholz, spricht von einem Ausnahmejahrgang: Erstmals erreichte eine junge Frau in praktischer, theoretischer und mündlicher Prüfung eine Eins. Eine weitere schloss mit zwei Einsen und einer Zwei ab.