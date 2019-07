Acht singende VIPs

Salzhausen.. Die sächsischen Stimmenkünstle r des VIP Vokalensembles scheinen zwischen Himmel und Erde zu schweben, wenn sie bei ihren Konzerten auf der Bühne stehen. Davon können sich auch die Zuhörer in Salzhausen überzeugen, wenn VIPs zugunsten der St.-Johannis-Stiftung Salzhausen am Sonntag, 18. August, auftreten.

Das Vokalensemble VIP überzeugt mit breitgefächertem Programm: Einen wahren Ohrenschmaus, aber auch reichlich Streicheleinheiten für Seele und das Gemüt erwartet die Besucher des Konzerts. Bei den insgesamt acht Sängern, die ihren aktuellen Auftritt unter die Überschrift „Earth Sky“, sinngemäß also „Erde und Himmel“, gestellt haben, handelt es sich um Künstler, die im besten Wortsinne ihr Hand- oder besser Stimmwerk perfekt verstehen.

Der Schwerpunkt bei dem Konzert in Salzhausen wird auf Musik aus Großbritannien liegen. Alle Künstler durchliefen bereits als junge Menschen während ihrer musikalischen Aus- und Weiterbildung harte und prägende Schulen: Denn sowohl der Dresdner Kreuzchor als auch der Thomanerchor aus Leipzig stellen bereits an die Bewerber höchste Ansprüche. Schließlich blicken die beiden weltbekannten Chöre auf eine sehr lange Geschichte und große Erfolge zurück. Den Thomanerchor gibt es seit 1212, der Dresdner Kreuzchor existiert seit mehr als 650 Jahren. Die acht begeistern Vokalisten legten den Grundstein für ihren eigenen musikalischen Lebenstraum VIP im Jahr 2003. Ihr gemeinsames Bestreben lässt sich auf diese Aussage verdichten: Sie wollen ihren Zuhörern ein möglichst breites Musikspektrum bieten, das die Renaissance ebenso mit einbezieht wie das Barock, die Romantik oder auch Musik der Gegenwart.

Einziges Instrument: die menschliche Stimme

Die VIP-Konzerte bauen auf einer Mischung von bekannten und weniger bekannten Stücken aus Deutschland und aus vielen anderen Ländern auf. Das Oktett setzt dabei nur ein Instrument ein, das in dieser Ausprägung einzigartig ist: die menschliche Stimme. In den 16 Jahren ihres Bestehens haben sich die aus Sachsen stammenden VIPs mit ihren zahlreichen Auftritten einen Namen erarbeitet. Sie haben eine erfolgreiche Stimmmarke etabliert und sind gefragte Gesangskünstler mit einem gut gefüllten Terminkalender. Der Vorstand der St.- Johannis-Stiftung zu Salzhausen freut sich daher ganz besonders darüber, dass es ihm gelungen ist, die acht sympathischen Herren für diesen Auftritt in Salzhausen zu gewinnen.

Konzert mit dem Vokalensemble VIP, Sonntag, 18. August, 17 Uhr, St.-Johannis-Kirche Salzhausen, Karten für das Konzert kosten 12 Euro, erhältlich sind sie im Vorverkauf in der Haide-Apotheke Salzhausen sowie in den Gemeindebüros der Kirchengemeinden von Salzhausen und Raven.