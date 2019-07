Familien lernen das Leben in der Steinzeit kennen

Bremervörde.. Im Bachmann-Museum Bremervörde dreht sich am Sonntag, 4. August alles um das Thema Steinzeit. Museumspädagogin Katja Tiltmann nimmt Kinder und Erwachsene zunächst mit zu einer öffentlichen Führung in die Ausstellung. Diese bildet den Einstieg für das anschließende Familienangebot im Steinzeitlager am Auesee. Welche Tiere und Pflanzen gab es? Welche Werkzeuge haben die Menschen benutzt? Haben sie schon in Häusern gewohnt? Anhand der Objekte in den Vitrinen und einer Kiste voller passender Repliken zum Anfassen erhalten die Teilnehmer einen lebendigen Eindruck vom Leben der Menschen in den Epochen der Alt-, Mittel- und Jungsteinzeit. Im Anschluss an die Führung können die Besucher einige der in der Führung gesammelten Eindrücke in die Praxis umsetzen.

Diesmal stehen besonders der Umgang mit Werkzeugen und die Verarbeitung von Leder im Mittelpunkt. Nachdem die Teilnehmer einen Lagerplatz aufgebaut haben, können sie kleine Beutel oder Taschen aus Leder nähen und mit Naturmaterialien wie Federn, Perlen und Muscheln verzieren. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine Anmeldung empfohlen. Beginn ist um 14 Uhr an der Museumskasse. Die Besucher des Bachmann-Museums erhalten an jedem ersten Sonntag im Monat (außer im September) die Gelegenheit, an einer öffentlichen Führung in der Dauerausstellung zur Geologie und Archäologie des Landkreises Rotenburg/Wümme teilzunehmen. Die Museumsmitarbeiter geben bei diesen einstündigen Rundgängen Einblicke zu wechselnden Schwerpunkten. Sonntag, 4. August, 14 Uhr, Bachmann-Museum, Amtsallee 8, Bremervörde, Anmeldungen und weitere Informationen unter 04761/9834603 und www.bachmann-museum.de. Eintritt für die öffentliche Führung: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3 Euro, Familienkarte (2 Erwachsene + Kinder) 12 Euro, Eintritt für Führung und Steinzeitlager: Erwachsene 8 Euro, Kinder 6 Euro, Familienkarte 19 Euro.