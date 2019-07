Garlstorf.. Kurz nach 15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Garlstorf und Gödenstorf/Oelstorf am Dienstag zu einem Feuer auf den Garlstorfer Campingplatz gerufen. Ein direkt neben einem Wohnmobil abgestelltes Quad stand in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf das Wohnmobil übergegriffen und auch vier Propangasflaschen erfasst. Mit einem C-Rohr konnte das Feuer, das von Bewohnern des Campingplatzes schon mit Feuerlöschern eingedämmt worden war, gelöscht werden. Die Gasflaschen wurden zunächst per Strahlrohr und danach in einer Wanne gekühlt. Da sich die Tür des Wohnmobils nicht mehr öffnen ließ, wurde sie aufgebrochen. Außer einer starken Verrauchung konnte in Inneren aber kein Feuer festgestellt werden. Nach einer Stunde wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.