Dem im November 2009 nach Deutschland geflüchteten afghanischen Ehepaar Reza (r.) und Fatemeh Sadeghi (l.) droht nach zehn Jahren die Abschiebung in ihre Heimat. Ihre Chefin, Frauke Petersen-Hanson (M.), Geschäftsführerin von sechs McDonalds-Filialen in der Nordheide will das nicht kampflos hinnehmen