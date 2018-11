Buxtehude Reiseziel: Weihnachtsmarkt in der „Märchenstadt“ Buxtehude

Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes haben den Wald in die Stadt geholt.

Konzept für die Adventszeit in der Altstadt erweist sich als Erfolg. Jetzt bieten bereits Bus-Unternehmen Touren in die Estestadt an.