Für Kurzparker Buchholz will Parksanduhren zulassen

In Kirchheim unter Teck funktioniert es: Eine Frau kauft hinter einer Parksanduhr, die in einem Auto hängt, ein Parkticket. Mit der Parksanduhr kann man hier acht Minuten gratis Parken.

An der Autoscheibe für kosatenlose, kurze Stopps in der City: Nordheidestadt wäre absoluter Vorreiter in Norddeutschland