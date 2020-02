Hamburg. Grüne Deiche, sanftes Elbklima und reife Obstplantagen bis zum Horizont – ein wahr gewordenes Sommermärchen im Alten Land. Es liegt abseits der ganz großen Hamburger Touristenströme. Hier, südlich der Elbe, bietet die Hamburger Firma Waterkant Touren entschleunigtes „Soulsightseeing“ an. Für Reisende und Hamburger geht es im 31 Jahre alten Bulli „Jolante“ zu rund 15 Millionen Apfelbäumen ins Alten Land: Norddeutschlands größte zusammenhängende Obstplantage.

„Das Alte Land liegt zwar vor unserer Tür, aber wir haben gar nicht so viel damit zu tun“, sagt Tourguide und Fahrer Bastian Fischer alias Basti, „deswegen wollen wir die Gegend erleben – und zwar mit persönlicher Note, weil wir uns hier alle duzen und mit Vornamen ansprechen. Alternativ ist die Tour auch, weil wir keine typischen Touri-Pfade beschreiten.“

Von April bis Oktober holt Waterkant Touren seine Gäste montags und sonntags um 12.30 Uhr in der U-Bahn-Station Hafencity Universität ab. Der Guide fährt dann über die Elbbrücken in Gefilde südlich der Elbe und lässt den Großstadtdschungel hinter sich. Über Wilhelmsburg geht es ins Alte Land, das sich vom hamburgerischen Francop bis zum niedersächischen Jork erstreckt.

Die kulinarische Vielfalt auf dem Alten Land sei vor allem wegen des fruchtigen Marschboden möglich, auf dem das Obst bei mildem Seeklima heranreife. Weil das Alte Land für den Titel UNESCO-Weltkulturerbe in den Startlöchern stehe, gäben Obstliebhaber aus der ganzen Welt auch mal einen Euro mehr aus, um einen Apfel aus dem Alten Land zu essen, erzählt der Waterkant-Guide während der Fahrt.

Mit Apfel-Secco stößt die Crew im Apfelgarten auf ihre Waterkant-Tour ins Alte Land an

Foto: Laura Kosanke

„Die regionale Vermarktung wird im Alten Land aber auch groß geschrieben“, sagt Basti. Waterkant-Touren kooperiert deshalb mit regionalen, nachhaltig anbauenden Obstbauern, zum Beispiel dem Hofladen Ottilie mit anliegender Obstplantage, wo ein Zwischenstopp eingelegt wird – Stichwort: Kaffeeklatsch.

Unter einem Feigenbaum wird selbstgebackener Apfelkuchen vom „Hofladen Ottilie“ geschlemmt. Besitzerin Kerstin Hintz ist Nebenerwerbsobstbäuerin. Sie baut mehr als 40 verschiedene Apfelsorten an und verarbeitet sie. „Die Äpfel landen auch im Kuchen, als Most in der Flasche oder als Mark und Marmelade im Glas“, sagt Hintz. Aus ihrer Erfahrung erzählt sie, das Alte Land sei ein Paradies, das mittlerweile vom Großstäder entdeckt wird. Schließlich liege es vor den Toren der Hafencity.

Foto: Laura Kosanke / Kosanke

Während der Weiterfahrt erklärt Basti: „Neben Kirschen, Pflaumen und anderen Früchten, werden hier zu 90 Prozent Äpfel angebaut.“ Ein besonderes Merkmal der roten Frucht ist auch der Anbau. Die Bäume seien extra so gezüchtet, dass sie schon auf Bodenhöhe Früchte trügen. Um keine Leiter zu brauchen, würden sie auch ab einer Größe von zwei Metern ausgewechselt.

Bevor die Fähre auf dem Rückweg von Finkenwerder Richtung City ablegt, stoppt Basti für seine Crew noch Im Apfelgarten für ein Glas Apfel-Secco. Zeit für ein Fazit: „Es ist bis jetzt ein wunderschöner Tag gewesen“, lobt die Kielerin Bärbel Groß. Ihre Freundin Liane Bock stimmt zu: „Es ist wirklich entspannter – ganz so, als ob ich eine Tour nur mit Freunden mache.“

Guide Basti ruft seine Reise-Crew zur Lagebesprechung. Die Karte ist immer griffbereit

Foto: Laura Kosanke / Kosanke

Waterkant Touren bietet jeweils vier bis acht Teilnehmern nicht nur die saisonale „Altes Land Tour“, sondern auch ganzjährige Touren südlich der Elbe an – selbsterklärend für diejenigen, die Plattdeutsch verstehen, denn Waterkant heißt „Wasserrand“.

Alternatives Sightseeing findet hauptsächlich im südlichen Elbgebiet statt – natürlich immer im VW-Bulli: „Was wäre schließlich ein Kapitän zur See ohne sein geliebtes Schiff? Oder ein Jockey ohne sein bestes Rennpferd? Eben. Sie wären bloß Fußgänger“, wirbt das Hamburger Unternehmen. Touren beginnen bei 39 Euro pro Person und können auch für geschlossene Gesellschaften wie Junggesellenabschiede gebucht werden.

Weitere Informationen finden sich online unter https://www.waterkant-touren.comAltes Land

Nicht seine lange Existenz, sondern niederländische Siedler verschafften dem Alten Land im zwölften und 13. Jahrhundert seinen Namen: Ursprünglich nannten sie es „Olland“, was auf Hochdeutsch „Altland“ bedeutet. Das niedersächsische Hollern verdankt seinen Namen übrigens Holländern. Obwohl der Obstanbau schriftlich bereits 1312 im Stadtbuch von Stade vermerkt wird, entwickelt die Region sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum überwiegenden Obstanbaugebiet.



Heute ist der Obstanbau Aushängeschild für das Alte Land und wird zu jeder Jahreszeit intensiv betrieben: Im Frühling wird gepflanzt, im Sommer werden Millionen Bäume geschnitten und ausgedünnt und im Herbst ist große Ernte- und Einlagerungszeit auf den Höfen, bevor im Winter gerodet, sortiert und gepflegt wird.