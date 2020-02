Während die Gewässer im Landkreis harburg wenigstens in der ersten Hälfte des Sommers Abkühlung bieten konnten, haben die Badewilligen im Hamburger Bezirk Harburg gar keine Möglichkeit, einfach im Grünen schwimmen zu gehen. Den schönen Sommer wohl voraus ahnend hatten die FDP-Bezirksabgeordneten Viktoria Ehlers – damals noch Pawlowski – und Carsten Schuster eine Anfrage an das Bezirksamt gestellt, ob und wo man in Harburgs Gewässern eine Badestelle einrichten könnte. Die Antwort war ernüchternd: Es gibt keine geeigneten Seen und Flüsse in Harburg. Intensiv geprüft wurden die Außenmühle und der Neuländer Baggerteich.

Für den Neuländer Baggerteich wurde 2009 eine Machbarkeitsstudie für eine abgetrennte Badestelle in Auftrag gegeben. Das Projekt wurde schon aus Kostengründen nicht weiterverfolgt,. 1,4 Mio. Euro Investitions- und jährlich 55.000 Euro Betriebskosten erschienen unwirtschaftlich. Außerdem sind der See und dessen Umgebung Landschaftsschutzgebiet. Duschen, Toiletten, ein Kiosk oder gar eine Wasserrutsche, könnten deshalb nirgends aufgebaut werden. Eine geringe Sichttiefe und abrutschgefährdete Abbruchklanten im ehmaligen Baggersee sind ebenfalls Ausschlusskriterien für das Baden.

Der Außenmühlenteich wurde als stark nährstoffreiches, Gewasser eingestuft. Eine Ertüchtigung des Wassers wäre mit hohen Kosten verbunden, weil der Teich auch stark durch Enten- und Hundekot verunreinigt ist. Die Umweltbehörde hat ausdrücklich von einer Badenutzung im Außenmühlenteich abgeraten. Noch vor dem Harburger Freibad, das in den 90er-Jahren dem Midsommerland wich, hatte es allerdings an der Außenmühle eine Badeanstalt im Teich gegeben, ebenso übrigens, wie am Seevekanal in Höhe Kanzlershof.

„Meine Hoffnung liegt in der Zukunft.“ sagt Viktoria Ehlers. „Ich hoffe, dass es im Harburger Binnenhafen eines Tages ein Badeschiff geben wird. Das wäre ein cooler und innovativer Freizeitspaß und würde prima zu Harburg passen.“

Die Sonne lässt den Pulvermühlenteich glitzern. Perfekte Bedingungen, um sich nach einem Bad unter dem wolkenfreien Himmel trocknen zu lassen. Astrid Stelzer vergräbt ihre Füße im Sand und sucht mit der dreijährigen Emma-Sophie Schatten unter ihren bunten Sonnenschirmen. Großmutter und Enkelin könnten in Meckelfeld sorglos planschen und schwimmen – wären da nicht die orangefarbenen Warnschilder, die vor Blaualgen warnen. Aufgestellt von Mitarbeitern des Kreis-Gesundheitsamtes.

Die Bakterien (siehe Infokasten) trüben das Wasser zwar ein und machen das Ufer rutschig. Astrid Stelzer und Emma-Sophie hält das aber nicht davon ab, ins Wasser zu gehen. „Uns ist noch nie etwas passiert und Kinder müssen hier sowieso Schwimmflügel tragen. Viele nehmen zusätzlich auch noch Gummitierchen mit in den See – ein Risiko weniger“, sagt Stelzer. Allerdings erzählt sie auch, dass es kostenbedingt keinen Bademeister mehr gebe. Wer kontrolliert also die Schwimmflügel-Pflicht bei Kindern?

Die meisten Badegäste an der Pulvermühle sind ebenso unbesorgt wie die alte und die junge Dame. Sie haben noch keine Blaualgen gesichtet. „Es ist so viele Schadstoffe in der Luft. Da spielen die Blaualgen doch gar keine Rolle“, sagt Agniszka Riek, die mit ihrem achtjährigen Jonathan zum Teich gekommen ist.

Ohnehin ist das Wasser am Ufer zunächst eher klar, am Anfang etwas sandig und erst nach ein paar Metern schlickig. Siegfried Müller hat trotzdem ein mulmiges Gefühl: „Seit es das Warnschild gibt, war ich nicht mehr im Wasser,“ sagt Müller. Er befürchtet, krank zu werden. Andere Badegäste haben die Warnschilder noch gar nicht wahrgenommen.

In drei Badeseen haben sich die Bakterien eingenistet

Der Pulvermühlenteich ist jedoch nicht der einzige und auch nicht der am stärksten von Blaualgen befallene See im Landkreis. In Ramelsloh wurden schon am 19. Juni zum ersten Mal Blaualgen festgestellt, wie Jürgen Albrecht, Gesundheitsingenieur im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung, sagt. Der Badeteich ist im Landkreis der See, der am stärksten von Algen befallen ist.

Außer am Pulvermühlenteich haben Mitarbeiter des Gesundheitsamtes am vergangenen Montag im See im Maschener Moor erstmals Blaualgen festgestellt. Die Algenfelder driften an der Oberfläche bei Wind hin und her. Daher können Schwimmer sie an diesen beiden Badestellen noch umgehen.

Algenfrei sind dagegen der See im großen Moor Hörsten und der kleinere Badeteich in Holm-Seppensen, der von seinem Durchfluss profitiert. In beiden Gewässern kann man gut baden. Sie sind der Tipp von Albrecht, der als Maschinenbau-Ingenieur zusätzlich auch Umwelt- und Hygienetechnik an einer Fachhochschule in Lübeck studiert hat.

Am See im großen Moor herrscht am Donnerstag denn auch reges Treiben. Kinder spielen im Wasser, essen Eis und haben ihre Sandschaufeln mitgebracht, Jugendliche sonnen sich und haben ihre Handtücher am Strand ausgebreitet. Eine ältere Dame ist gerade aus dem Wasser gekommen: „Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr schwimmen kann. Im vergangenen Sommer waren die Temperaturen dafür ja weniger geeignet,“ sagt sie.

Grundsätzlich ziehen Mitarbeiter des Landkreises alle vier Wochen Proben in den Seen. Das schreibt das EU-Recht vor. Jetzt im Sommer wird aber jede Woche nach dem Befall mit Blaualgen geschaut.

Die gute Nachricht: Verboten werden musste das Baden bisher aufgrund der Bakterien noch nicht. Die schlechte Nachricht: Albrecht geht davon aus, dass sich bei anhaltend warmen Wetter die Algen noch weiter ausbreiten.

