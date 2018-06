Kommissar Brummer ist Viehdieben auf der Spur

Quarrendorf. Waldhagen ist eigentlich ein ruhiger beschaulicher Ort. Das ändert sich schlagartig, als an einem Montagmorgen in der örtlichen Polizeiwache die Entführung einer Bauersfrau gemeldet wird. „Tatort Waldhagen oder die scheune Kriemhild“ heißt die plattdeutsche Kriminalkomödie, die das Scheunentheater Quarrendorf im Juli auf die Bühne der Kartoffelscheune Isernhagen bringt.

Hauptkommissar Karl Brummer (Rolf Schriefer) und seine Mannschaft, Kommissar Hans Wallenstein (Marc Klingelhöfer) und Obermeisterin Julia Zinken (Sandra Heuer) haben es schließlich noch mit Viehdiebstahl und Versicherungsbetrug zu tun. Auch der Einsatz von Hauptkommissar Hummel (Jan Ole Beecken) vom LKA ist nicht hilfreich, zumal seine Augen eher auf die hübsche Polizistin gerichtet sind. Die Streiche von Dorfbengel Max (Yannik Ebel) machen die Ermittlungen auch nicht gerade leichter.

Als schließlich noch die Frau von Bürgermeister Klaus Puttfarken (Wilfried Karl) spurlos verschwindet, droht die Lage außer Kontrolle zu geraten, aber Schnapsnase Erwin (Werner Maack) und Putzfrau Erna Ziervogel (Maria Hofmann) tragen wesentlich zur Aufklärung bei. Dann ist da auch noch der Papagei Dostojewski, aber mehr wird nicht verraten.

Das Scheunentheater Quarrendorf spielt „Tatort Waldhagen oder die scheune Kriemhild“ am Wochenende 6. bis 8. Juli. Und zwar am Freitag, 6. Juli, und am Sonnabend, 7. Juli, jeweils um 19.30 Uhr. Dann sind Grill und Theke ab 18 Uhr geöffnet. Sowie am Sonntag, 8. Juli, um 16.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr.

Der Eintritt zu den Vorstellungen beträgt jeweils acht Euro. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf am Sonntag, 1. Juli, von 15 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Quarrendorf.

