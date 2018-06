Foto: Bianca Wilkens / HA

Sieht so aus, als machte diesen Schülern der Grundschule am Moor das Lernen dort Spaß. Um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden, wollen Schulleiterin Astrid Kracht und ihr Kollegium ganz neue Wege gehen. Die Chance dazu bietet der anstehende Umzug in das Gebäude der Hauptschule am Vossbarg