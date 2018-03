Harburg HSC plant Sport-Kita in Sinstorf

Im November 2017 übergab Lothar Tietz (2.v.r.) die Tennishalle in Sinstorf an den HSC. Links: Präsident Ehrhard Erichsen mit Tennis-Sportwart Stefan Wippich, rechts: Karsten Weber, 1. Vorsitzender der Tennisabteilung. Nun entsteht hier ein Kindergarten

Der Sportverein will künftig 60 Kinder an der Tennishalle in der Scharfschen Schlucht betreuen.