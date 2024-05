Hamburg. Ab Freitag bevölkern 15.000 Musiker die Stadt und spielen auf der Moorweide, im Stadtpark und in Kirchen. Das Programm fürs Wochenende.

Zum Posaunentag 2024 werden 15.000 Blechbläser in Hamburg erwartet

Von Freitag bis Sonntag finden vielerorts Gratis-Konzerte statt

Für das Abschlusskonzert hat sich der Veranstalter etwas besonders überlegt

Nicht wundern, wenn in der Stadt am ersten Maiwochenende auffallend viele Blechbläser und Blechbläserinnen in Hamburg unterwegs sind: Denn Anfang Mai kommen bis zu 15.000 Musiker und Musikerinnen mit ihren Instrumenten nach Hamburg. Sie werden an vielen Orten der Stadt Konzerte geben – und jeder kann dabei sein.

Gab es im Vorfeld Diskussionen um den Veranstaltungsort auf der Moorweide in Eimsbüttel, sind diese Querelen vergessen, wenn sich von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, die Blechbläser unter dem Motto „mittenmang“ zum Deutschen Evangelischen Posaunentag (DEPT) zum Eröffnungskonzert auf der Wiese gegenüber dem Dammtorbahnhof und später an vielen Orten der Hansestadt versammeln.

Posaunentag 2024 in Hamburg: Große Eröffnung auf der Moorweide

Was für viele Christen in Deutschland der Deutsche Evangelische Kirchentag ist, ist für die Blechbläser und Blechbläserinnen der Deutsche Evangelische Posaunentag. Dieses große Fest wollen die Musiker eben „mittenmang“, das ist Plattdeutsch und heißt mittendrin, mit den Hamburgern und Hamburgerinnen feiern.

Und so ist jeder eingeladen, an dem umfangreichen Programm überall in der Stadt teilzunehmen. Neben den drei Großveranstaltungen Eröffnungsgottesdienst, Serenade und Schlussgottesdienst gibt es viele weitere Konzerte in Hamburg.

Deutscher Evangelischer Posaunentag – das sind die Höhepunkte

Am Freitag findet um 18 Uhr der Eröffnungsgottesdienst auf der Moorweide gegenüber dem Dammtorbahnhof statt.

Um 20.30 Uhr startet das Abendprogramm mit 14 Konzerten in Hamburger Kirchen – vom Posaunenquartett bis hin zu großen Werken für Chor, Bläser und Orgel. Das Sonderkonzert in der Hauptkirche St. Michaelis beginnt um 22.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Unter www.dept24.de gibt es eine genaue Übersicht.

Am Sonnabend, 4. Mai, proben die Musiker bereits den Schlussgottesdienst von 10 bis 12 Uhr im Stadtpark.

Ab 17 Uhr am Sonnabend gibt es wieder an zahlreichen Orten Blasmusik zu hören, insgesamt sind es an diesem Abend 27 Konzerte. Auch hier sind bereits viele Veranstaltungen ausgebucht. Auf der Homepage gab es Stand Montag, 22. April, noch einige Karten etwa für das Konzert um 20.45 Uhr im Michel oder in der Heilandskirche auf der Uhlenhorst um 17 Uhr. Die Karten kosten jeweils zehn Euro.

Am Sonnabend um 20.24 Uhr findet die Serenade auf der neuen Jan-Fedder-Promenade in Hamburg-Neustadt statt. Hier versammeln sich alle Teilnehmer des Posaunentages vor den Schiffen am Sportboothafen. Rund 400 Jugendliche aus den Landesjugendposaunenchören aus ganz Deutschland musizieren im Wechsel mit dem großen Bläserchor des Posaunentages. Mit dem Abendsegen für alle Menschen auf der Promenade endet die Serenade.

Am Sonntag, 5. Mai, nimmt der Posaunentag zwischen Stadtparksee und Planetarium auf der Festwiese mit einem großen Gottesdienst Abschied von Hamburg – für die Bläserchöre sind im Stadtpark 15.000 Stühle aufgestellt, die anderen Teilnehmer des Gottesdienstes werden gebeten, eigene Sitzgelegenheit mitzubringen oder den Gottesdienst im Stehen mitzuerleben. Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs fasst in ihrer Predigt das Wochenende zusammen und entsendet die Musiker mit dem Segen auf ihren Heimweg.

Stadtpark Hamburg: Per Livestream kann jeder beim Abschlusskonzert dabei sein

Übrigens: „Jede und jeder kann den Gottesdienst zu Hause via Livestream miterleben. Und nicht nur das: Zusätzlich senden wir parallel einen zweiten Livestream, bei dem während der Musikstücke durchgehend der Dirigent zu sehen sein wird“, sagt Daniel Rau, Landesposaunenwart der Nordkirche und Geschäftsführer des Deutschen Evangelischen Posaunentages. Er wird den großen Bläserchor beim Schlussgottesdienst dirigieren. Per Livestream können alle Bläserchöre überall in Deutschland live den Gottesdienst mitfeiern und mitspielen.

Der Livestream wird über den YouTube-Kanal der Evangelischen Kirche in Deutschland übertragen, der Livestream zum Mitspielen über den YouTube-Kanal des Evangelischen Posaunendienstes in Deutschland (EPiD). Die Links sind auf www.dept2024.de zu finden. Der DEPT findet nur alle acht Jahre statt, nach 2008 in Leipzig und 2016 in Dresden dieses Jahr also in Hamburg.