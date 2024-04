Hamburg. Oft scharen sich 100 Menschen um zwei Platten. Auf der Bezirksversammlung berichteten Spieler nun von dem Missstand – mit Erfolg.

Großer Erfolg für die Tischtennis-Szene in Hamburg: Das Engagement der Spieler und auch der Politik hat dazu geführt, dass schon bald neue Tischtennisplatten im Stadtpark stehen werden. Ein entsprechender Antrag von SPD und Grünen ist in dieser Woche im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport einstimmig beschlossen worden.

Tischtennis-Begeisterte – darunter Freizeit- und Vereinssportler – hatten in der vergangenen Woche ihr Anliegen in der Bezirksversammlung vorgetragen. Sie berichten den Politikern davon, dass seit der Corona-Pandemie das Interesse am Tischtennissport unter freiem Himmel immer weiter wachse. Der Andrang im Stadtpark sei zum Teil so groß, dass es lange Wartezeiten für die beiden Platten gebe.

Stadtpark Hamburg: Jetzt wird geprüft, wo zusätzliche Tischtennisplatten stehen können

Oliver Camp von den Grünen freut sich über den Erfolg: „Hamburg versteht sich selbst als ‚Active City‘ und verfolgt somit den Ansatz, Sportmöglichkeiten gerade auch gratis und leicht zugänglich im öffentlichen Raum zu fördern.“ Wenn wie in diesem Fall bereits vorher klar sei, dass neue Sportgelegenheiten intensiv genutzt würden, spreche vieles dafür, dem Wunsch danach auch nachzukommen.

Zeitweise gibt es lange Wartezeiten für die bisher zwei Platten im Hamburger Stadtpark. Und das Interesse an dem Sport unter freiem Himmel wächst stetig. © Jakob Schulze-Rohr | Jakob Schulze-Rohr

Konkret wurde nun beschlossen, dass zunächst geprüft wird, wo genau zusätzliche Tischtennisplatten im Bereich des Planschbeckens am Stadtpark aufgestellt werden können. Im nächsten Schritt wird geschaut, ob die Finanzierung komplett oder in Teilen über den Parksportfonds auf Landesebene erfolgen könne.

Tischtennis-Trend: Bis zu den Olympischen Spielen sollen die Platten im Stadtpark stehen

Sollte dies nicht möglich sein, sollen die Gelder – bis zu 16.000 Euro – vom Hauptausschuss bereitgestellt werden. Wie viele neue Platten es werden, ist noch unklar. Die Tischtennis-Szene im Stadtpark hatte sich konkret zwei neue gewünscht.

Oliver Camp von den Grünen betont: „Alle Beteiligten wissen natürlich, dass es keinen Sinn macht, die Platten erst im November aufzustellen. Unser Ziel ist es, dass es spätestens zu den Olympischen Spielen in Paris ab Ende Juli klappen soll.“