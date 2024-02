Hamburg. Nahe dem U-Bahnhof Lübecker Straße brannten Bahnschwellen. Die Station musste geräumt werden. 45 Einsatzkräfte vor Ort.

Im U-Bahntunnel in unmittelbahrer Nähe der Station Lübecker Straße ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage mitteilte, brannten dort mehrere Bahnschwellen. Der Rauch zog in die U-Bahn-Station, die unmittelbar nach dem Alarm um 8.50 Uhr von der Polizei geräumt wurde.