Hamburg. Aufregung im „Autoknast“ auf Airport-Gelände. Eine unbekannte Person hatte sich in den Wagen gesetzt und war geflüchtet.

Seit rund einem Jahr gibt es ihn, den „Autoknast“ für abgeschleppte Fahrzeuge am Hamburger Flughafen. Am Montagnachmittag gegen 16.06 Uhr wurde er jetzt Schauplatz einer Straftat, nach der der Täter auch am Abend noch auf der Flucht war.