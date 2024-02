Hamburg. Der Festgenommene soll versucht haben, die 58 Jahre alte Frau in der gemeinsamen Wohnung zu töten. Anschließend flüchtete er.

Ein 20-jähriger Mann soll am frühen Sonnabendmorgen in Hamburg-Eppendorf versucht haben, eine 58 Jahre alte Mitbewohnerin zu töten. Das teilte die Polizei am Montagmittag mit. Der Tatverdächtige sei festgenommen und dem Untersuchungsgefängnis zugeführt worden, so Polizeisprecher Patrick Schlüse.