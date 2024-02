Hamburg. Zwei Schülerinnen in Dulsberg mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei hat schon eine Vermutung.

Am Montagvormittag hat es einen größeren Feuerwehreinsatz an der Emil-Krause-Schule in Dulsberg gegeben. Die Feuerwehr wurde um kurz vor 11 Uhr alarmiert, weil 30 Schüler und Lehrer über Atemwegsbeschwerden klagten. Laut der Polizei war dort Reizgas, vermutlich Pfefferspray, im 3. Obergeschoss der Schule vor einem Klassenzimmer versprüht worden.