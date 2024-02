Hamburg. Ein junger Mann bedrohte die 16 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und verlangte Bargeld. Fahndung verlief erfolglos.

Am Freitagnachmittag ist in Groß Borstel ein Drogeriemarkt von Budnikowskyüberfallen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat ein Mann gegen 18.30 Uhr den Markt. Er bedrohte die 16 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Mit seiner Beute von wenigen Hundert Euro flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Polizei Hamburg: Der Räuber soll 18 bis 20 Jahre alt sein

Da eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter erfolglos verlief, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben:

18 bis 20 Jahre alt

165 bis 170 cm groß und von schlanker Statur

war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet und trug eine weiße FFP2-Maske

Hinweise werden unter der Rufnummer 040/4286-567 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

