Hamburg. Blumen, Kerzen und Schilder am Feenteich plötzlich verschwunden. In Russland geht die Regierung rigoros gegen Nawalny-Trauernde vor.

Nach der Nachricht vom Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in russischer Haft am vergangenen Freitag hatten auch in Hamburg zahlreiche Menschen ihrer Trauer darüber Ausdruck verliehen. Vor allem vor dem seit Jahresbeginn geschlossenen Generalkonsulat der Russischen Föderation am Feenteich wurden am Wochenende zahlreiche Blumen, Kerzen und Beileidsbekundungen abgelegt. Auch eindeutige Botschaften fanden sich darunter, auf einem der Schilder wurde der russische Präsident Wladimir Putin für Nawalnys Tod verantwortlich gemacht: „Navalni = tot, Putin = Mörder!“ war darauf zu lesen.