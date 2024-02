Hamburg. Der Unfall passierte an der Nordschleswiger Straße – die Beamten versorgten den Mann und sperrten kurzzeitig den Ring 2 streckenweise.

In den letzten Monaten war es immer wieder zu verheerenden Unfällen zwischen Fußgängern und Lkw im Hamburger Straßenverkehr gekommen. So auch am Dienstagnachmittag gegen 17.35 Uhr an der Nordschleswiger Straße im Bezirk Hamburg-Nord, wie ein Sprecher des Polizeilagedienstes auf Abendblatt-Anfrage bekannt gab.