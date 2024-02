Hamburg. Liedermacher Reinhard Horn tritt mit Kinderchor aus Bergedorf und Forscher Mojib Latif auf. Für zwei Konzerte gibt es noch Karten.

Als die Kinder kurz vor Schluss das Lied „What a wonderful World“ anstimmen, herrscht absolute Stille im Saal. Viele bewegen sich leicht mit zu der eingängigen Melodie, dazu unterstreichen Bilder von Natur und Tieren am Himmel der Kuppel die Schönheit des Planeten. Dieser Moment ist mit Sicherheit einer der Höhepunkte des kleinen, außergewöhnlichen Konzerts im Planetarium Hamburg.

Liedermacher Reinhard Horn hat gemeinsam mit Klimaforscher Mojib Latif diese besondere Veranstaltung entwickelt, die Erwachsene wie Kinder mithilfe der Musik auf den Klimawandel aufmerksam machen soll. „Earth Choir Kids“ heißt das Projekt, mit dem Horn durch die ganze Republik tourt. Im Februar und März gibt es zwei weitere Konzerte in Hamburg.

Planetarium Hamburg: „Earth Choir Kids“ – Konzert für den Erhalt der Erde

Das Besondere an den Auftritten in Hamburg ist der Veranstaltungsort. Das Planetarium gibt dem Musiker die Möglichkeit, Installationen an der Kuppel zu zeigen, die im Zusammenhang mit den Liedern und den Erzählungen von Latif stehen. Dazu kommen die kleinen, unterhaltsamen Berichte des Klimaforschers, mit denen er den Besuchern die Schönheit der Natur vor Augen führt, aber auch gleich zu Anfang deutlich macht: „Wir haben nur diesen einen Planeten.“

Mojib Latif erklärte im Planetarium unterhaltsam die Besonderheiten des Planeten Erde. © Ute Horn | Ute Horn

Latif ist es, berichtet Horn, der den Anstoß zu dem Format gab. „Ich habe in einem Video mit ihm zusammen gearbeitet. Er vermittelte den Kontakt zum Planetarium.“ Und von ihm sei auch die Anregung für diese Sternenshow gekommen.

Reinhard Horn hat in seiner Laufbahn mehr als 2000 Lieder geschrieben

Horn macht bereits seit vielen Jahren Musik für Kinder. Er brachte unzählige CDs auf den Markt, schrieb mehr als 2000 Lieder, darunter welche für die Aktion Mensch, den BUND, Brot für die Welt, „Ein Herz für Kinder“, die Kindernothilfe oder Greenpeace.

Das Projekt „Earth Choir Kids“ ist vor knapp zwei Jahren entstanden, „nachdem ich mehrfacher Großvater geworden war“, berichtet der Musiker. Seine Enkelkinder hätten ihm vor Augen geführt, wie wichtig es sei, die Erde zu erhalten. „Mir wurde klar, dass meine Enkel vermutlich im Jahr 2100 noch leben. Und auf einmal hatte dieses Jahr eine ganz neue Bedeutung für mich.“ Also habe er begonnen, gezielt Musik für den Klimaschutz zu komponieren.

„Earth Choir Kids“: CD wurde mit Deutschem Rock & Pop-Preis ausgezeichnet

Die CD zu dem Projekt wurde 2022 sechsmal mit dem Deutschen Rock & Pop-Preis ausgezeichnet. Allein in diesem Jahr wird Horn rund 30 Konzerte geben, immer mit wechselnden Kinderchören. „Das bringt eine tolle Dynamik und Verbreitung in das gesamte Projekt“, sagt er. In Hamburg ist es der Chor „Die Sonnenstimmen“ aus Bergedorf.

Mehr zum Thema

Horn, der in Nordrhein-Westfalen lebt, will mit den Liedern zum Thema möglichst viele Kinder und Erwachsene erreichen. So gibt es die Idee, das Projekt mit Hamburger Schulen umzusetzen. „Es wäre doch toll, wenn wir beispielsweise eine ganze Woche lang vormittags vor Schulklassen spielen könnten.“ Damit möglichst viele Jungen und Mädchen noch mehr von der Schönheit dieser Welt erfahren – und dass sie dringend geschützt werden muss.

Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es unter www.earth-choir-kids.com. Karten für die beiden Konzerte im Planetarium am 17. Februar und am 3. März sind buchbar unter www.planetarium-hamburg.de.