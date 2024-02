Hamburg. Ein 47-Jähriger wollte nur eine Kerze anzünden. Dann musste die Feuerwehr anrücken. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Am Sonntagabend wollte offenbar ein Mieter an der Fuhlsbüttler Straße in Barmbek noch für nachweihnachtliche Stimmung sorgen und zündete an einem Tannenbaum eine Kerze an. Dabei geriet der Baum in Brand. Nach vergeblichen Versuchen, das Feuer selbst zu löschen, rief der 47-Jährige um kurz vor 21.30 Uhr die Feuerwehr.