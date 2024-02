Hamburg. Einsatz der Polizei nachts in Rahlstedt am Presseverteilzentrum, weil eine Gruppe mit den Berichten nicht einverstanden war.

Etwa 70 Menschen haben in der Nacht zu Sonnabend versucht, in Hamburg-Rahlstedt die Auslieferung von Zeitungen zu verhindern. Der Personen blockierten mit einem Sattelzug sowie 21 Pkw alle drei Zufahrten des Unternehmens Buch und Presse GmbH am Neuen Höltigbaum und drohten, zusätzlich noch Betonklötze heranzuschaffen.