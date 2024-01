Marihuana, Ecstasy & Co

Marihuana, Ecstasy & Co Razzia in Hamburg: Kiloweise Drogen und Waffen gefunden

Mehr als 3500 Ecstasy-Tabletten sowie circa zehn Kilogramm Marihuana und knapp 3,5 Kilogramm Haschisch entdeckten die Ermittler bei einer Razzia in Hamburg (Symbolbild).

Ermittler haben am Mittwoch acht Wohnungen in Wandsbek, Fuhlsbüttel und eine in Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Mit großem Erfolg.