Sasha: Nach Konzert-Absage auf Sylt – so geht es dem Sänger jetzt

Hamburg. Der Hamburger Sänger und Entertainer Sasha hat sich in den vergangenen Tagen von seiner beginnenden Lungenentzündung auf der Nordseeinsel Sylt erholt. Die Luft und die Ruhe habe ihm sehr gutgetan, heißt es dazu aus seinem Umfeld. Sasha selbst gibt wegen seiner Erkrankung derzeit keine Interviews und hat sich bis zum Frühjahr eine längere Auszeit verordnet.

Mittlerweile gehe es dem Entertainer etwas besser, er sei allerdings nach wie vor sehr schlapp, so Vertraute des Sängers weiter. Da sei die Ruhe auf der Nordseeinsel genau richtig gewesen. Und natürlich die gute Luft. Mindestens bis zum März soll sich Sasha nun von der Erkrankung erholen, bevor er sich dann auf seine Tour vorbereitet.

Sasha: Hamburger Sänger erkrankt – Arzt zog die Reißleine

Ende November hatte der Hamburger seine Erkrankung und die damit verbundene Tour-Absage öffentlich gemacht. „Ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt, die kamen und sehr schnell wieder gingen, aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung“, teilte Sasha über seine Veranstaltungsagentur Semmel Concerts und auf Instagram mit.

Sein Arzt habe die Reißleine gezogen. „Da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken.“ Und weiter: „Ich bin krank geworden – und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen.“

Sasha auf der Bühne der Laeiszhalle bei seiner Tour im Jahr 2022. So lieben ihn seine Fans – und so wird er ab dem kommenden Mai auch wieder zu sehen sein.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / HA

Sasha sagt Tour für 2023 ab: „Es macht mich so traurig“

„Es tut mir so unglaublich leid! Es macht mich so traurig aus so vielen verschiedenen Gründen, wie ihr euch sicher vorstellen könnt! Ihr habt euch auf mich und ich mich so auf euch gefreut, auf diese tolle Show, diese schönen Abende“, versuchte Sasha sich und seine Fans zu trösten.

Die gute Nachricht ist: Bis auf die Städte Erfurt, Siegen und Würzburg – hier werden die Konzerte ersatzlos gestrichen – konnten für alle weiteren Veranstaltungsorte mittlerweile Ersatztermine gefunden werden.

Sänger Sasha: Nachholtermine für seine Tour stehen fest

Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig oder können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. An folgenden Terminen wird Sasha nun im kommenden Jahr die Konzerte nachholen:

14. Mai 2024: Lingen, Emsland Arena

16. Mai 2024: Hamburg, Barclays Arena

17. Mai 2024: Frankfurt, Jahrhunderthalle

18. Mai 2024: Stuttgart, Liederhalle

19. Mai 2024: Mannheim, Rosengarten

21. Mai 2024: Bochum, RuhrCongress

22. Mai 2024: Hannover, Swiss Life Hall

24. Mai 2024: Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle

25. Mai 2024: Ingolstadt, Saturn Arena

26. Mai 2024: Berlin, Tempodrom