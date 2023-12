Hoheluft: Mann brutal attackiert – Polizei Hamburg sucht diese Zechpreller

Hamburg. Knapp drei Monate nach einer brutalen Attacke im Stadtteil Hoheluft-Ost wendet sich die Polizei Hamburg nun mit einem Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit. In der Nacht zum 16. September hatten drei junge Männer ein Lokal an der Hegestraße besucht.

Gegen 3.20 Uhr hätten sie das Lokal verlassen, ohne die Rechnung zu bezahlen, und seien danach in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Ein Zeuge sei einem von ihnen gefolgt und habe ihn am Eppendorfer Baum festgehalten, heißt es in der Polizeimitteilung.

Zeuge brutal attackiert – Polizei Hamburg fahndet mit Foto nach Zechprellern

Die anderen beiden Zechpreller hätten daraufhin versucht, ihren Begleiter zu befreien. Ein vierter junger Mann sei mit einem mutmaßlich dunklen Kleinwagen herangefahren, ausgestiegen und habe dem Zeugen anschließend Reizgas ins Gesicht gesprüht. Anschließend hätten alle vier jungen Männer den Zeugen mit Schlägen und Tritten so traktiert, dass er unter anderem erhebliche Kopfverletzungen erlitten habe und im Krankenhaus operiert werden musste.

Zwei der Angreifer seien in der Tatnacht von einer Videokamera gefilmt worden.

Zwei der vier mutmaßlichen Täter wurden in der Tatnacht videografiert.

Foto: Polizei Hamburg

Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt.

Täter 1 (rechts im Bild):- 18 bis 20 Jahre alt- blonde Haare- ca. 180 cm groß- schmale Statur, Lippen und Nase- trug eine Umhängetasche- heißt möglicherweise „Noah“

Täter 2 (links im Bild):- 18 bis 20 Jahre alt- sehr kurze dunkelblonde Haare- ca. 175 cm groß- trug ein nach hinten gedrehtes Basecap

Täter 3:- 18 bis 20 Jahre alt- ca. 190 cm groß- afroamerikanische Erscheinung- kurze krause Haare- trug bunte Kleidung und Sneaker- heißt möglicherweise „Bamchi“

Täter 4 (Autofahrer):- 18 bis 25 Jahre alt- dunkle Haare und Augenbrauen

Das Raubdezernat der Region Eimsbüttel ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Wer der Polizei Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 040/4286-56789 oder in einer Dienststelle zu melden.