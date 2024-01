Der Bachelor 2024: Heute TV-Start – das ist Sebastian Klaus aus Hamburg

TV-Start von „Der Bachelor“ mit kleiner Änderung – 2024 suchen zwei Junggesellen gleichzeitig die große Liebe

Mit dabei: Sebastian Klaus aus Hamburg. Sein Leben im Überblick.

Hamburg. Es ist eine echte Show-Premiere, die RTL bereits im Dezember 2023 ankündigte. Ab Mittwoch geht der Sender nämlich nicht wie gewohnt mit nur einem „Bachelor“ auf die Suche nach der großen Liebe, sondern lässt gleich zwei Männer im direkten Konkurrenzkampf um die Frau fürs Leben gegeneinander antreten. Einer davon ist Sebastian Klaus aus Hamburg.

Der 35 Jahre alte Junggeselle arbeitet als SalesManager bei einem Immobilien-Vertrieb und tritt in der 14. Staffel gegen Dennis Gries aus Kempten an.

RTL zeigt „Der Bachelor“ 2024 mit gleich zwei Männern – Hamburger Sebastian Klaus ist einer davon

Bei RTL präsentiert sich der neue Bachelor aus dem Norden sportlich, mit Hobbys wie Fitness, Crossfit und Calisthenics. Er sagt, dass er 60 Sekunden im Handstand stehen könne – und liefert auf seinem Instagram-Kanal gleich einen Fotobeweis dazu. Aber auch einem Ski-Urlaub inklusive Après-Ski ist er nicht abgeneigt, wie er im Abendblatt-Interview verraten hat. Seiner Begeisterung für den Sport sei er auch in der Villa in Südafrika nachgekommen, so Klaus. Übrigens: Im Alter von 14 Jahren hat der Hamburger einen Katamaran-Segelschein gemacht.

Dennis (l.) und Sebastian (r.) sind die neuen Rosenkavaliere bei RTL.

Zu Hause in Hamburg-Eppendorf geht er gerne noch einem anderen Training nach – dem Eisbaden. Dafür hat er sich extra eine Eistonne angeschafft, in der er sich regelmäßig abkühlt. Auf die Idee gekommen, sei er durch ein Buch von Eisbaden-Experte Wim-Hof. Das begeisterte ihn so sehr, dass er damit begann, regelmäßig kalt zu duschen. Erst später kam dann die Tonne dazu.

Hamburger Bachelor Sebastian Klaus verrät RTL skurrile Eigenheit von sich

In Hamburg wohnt auch seine Familie. Während sein Bruder Philipp glücklich verheiratet ist, ist Sebastian seit einem Jahr wieder Single und versucht es jetzt also im TV. Dabei wollte er vor nicht allzu langer Zeit noch heiraten und machte seiner ehemaligen Freundin einen Antrag. Auch, wenn es am Ende nicht geklappt hat, abgeneigt ist er dem Konzept Ehe deswegen nicht. Sebastians großer Traum: eine Frau, zwei Kinder und ein Haus im Grünen. Das dann aber wohl am liebsten in seiner Heimatstadt Hamburg.

Geboren im Mariahilf Krankenhaus in Harburg, wohnte der Junggeselle bereits in ganz Deutschland. Nicht zuletzt durch seine frühere Anstellung als Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr. Berlin, Fürstenfeldbruck, Hamburg-Dulsberg, Hannover – Klaus war an einigen Standorten stationiert. Dann entschied er sich er für ein Maschinenbau-Studium an der Helmut-Schmidt-Universität, um sich wenig später dazu zu entscheiden, sich umzuorientieren und eine Bankausbildung zu beginnen. Es folgte der Umzug nach München, im November 2022 ging es dann nach sieben Jahren zurück in die Heimat nach Eimsbüttel – mit der Trennung entschied er sich für einen Neustart in Eppendorf.