Hamburg-Winterhude: Neue Wohnungen am Stadtpark per Mausklick mieten

Hamburg. Mit einer innovativen Onlinevermietung gehen in Hamburg-Winterhude neue Mietwohnungen zwischen City Nord, Stadtpark und Alster an den Start. Nach drei Jahren Bauzeit sind die Wohnungen im Quartier „Ipanema“ nun fertiggestellt – von Blankenese bis zum Baakenhafen, von Ottensen bis Meiendorf kommen in diesem Jahr viele Neubauten auf den Markt. In Winterhude ziehen bereits erste Mieterinnen und Mieter ein. Und: Es gibt noch freie Wohnungen.

Auf dem ehemaligen Areal der Oberpostdirektion City Nord sind die 523 neuen Mietwohnungen nun bezugsfertig, teilte die Quantum Immobilien AG am Donnerstag mit. Davon sind 366 Wohnungen frei finanziert, 157 Wohnungen werden öffentlich gefördert und gehören zum Bestand der Saga.

Hamburg-Winterhude: Mehr als 200 neue Wohnungen sind noch frei

Ergänzt wird das Quartier durch eine Kita, Gewerbeflächen und einen Büroturm, den die Hamburger Traditionsbank Berenberg nach Fertigstellung Ende 2024 als neuen Hauptsitz beziehen wird. Die Ein- bis Fünfzimmerwohnungen (33 bis 160 Quadratmeter) sind hochwertig ausgestattet – unter anderem mit einer Einbauküche, bodentiefen Fenstern und Parkettböden.

523 neue Mietwohnungen sind im „Ipanema“-Quartier am Hamburger Stadtpark in Winterhude entstanden und nun bezugsfertig.

Die gute Nachricht für Wohnungssuchende in Hamburg: Fast die Hälfte der Wohnungen sind noch zu haben. Die schlechte Nachricht: Zum Schnäppchenpreis gibt es diese Wohnungen nicht – die Neubaumieten sind in Hamburg generell weiterhin steigend.

Neue Wohnungen in Hamburg-Winterhude: vier Zimmer für 2525 Euro warm

Im „Ipanema“-Quartier kostet eine Dreizimmerwohnung mit 126,28 Quadratmetern laut dem Online-Wohnungsfinder kalt 2900 Euro – die Warmmiete inklusive Neben- und Betriebskosten beträgt 3350 Euro. Eine Vierzimmerwohnung mit 109,22 Quadratmetern kostet warm 2525 Euro.

Eine Zweizimmerwohnung mit einer Größe von 55,26 Quadratmetern ist für eine Warmmiete von 1215 Euro zu haben. Gesetzesänderungen und der neue Mietenspiegel können in Hamburg zu noch höheren Kosten für Mieter führen.

Hamburg-Winterhude: „Ipanema“-Quartier setzt auf innovatives Digitalkonzept

Der Clou bei der Vermietung der Neubauwohnungen in Winterhude ist das moderne Digitalkonzept. „Von einem innovativen Onlinemietprozess bis hin zu einer smarten Quartiers-App zur Steuerung der digitalen Features und zur Kommunikation mit der Verwaltung ist alles mitgedacht“, sagt Knut Sieckmann, Geschäftsführer von Quantum. Seit November ziehen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner ins Quartier und werden mit den digitalen Komponenten vertraut gemacht.

Das Quartier „Ipanema“ in Hamburg-Winterhude von oben

Und das steckt hinter dem Digitalkonzept: „Für Wohnungsübergaben können online Terminslots gebucht werden. Alle relevanten Informationen zum Umzugstag sind auf einer Extra-Landingpage auf einen Blick zu finden“, sagt Christian Behr, Director Property Management bei Reos, zuständig für die Verwaltung und Vermietung.

Neue Wohnungen in Hamburg-Winterhude – Onlinevermietung in fünf Schritten

Auf der „Ipanema“-Website sind 360-Grad-Touren verfügbar – etwa von der Musterwohnung. Hierfür wird das Tool „Giraffe360“ genutzt. „Es folgen auch noch weitere, sodass jeder Wohnungstyp virtuell besichtigt werden kann“, so eine Quantum-Sprecherin. „Herkömmliche Besichtigungen sind aber auch weiterhin möglich. Hierzu kann ein Termin per Website gebucht werden.“

Die Onlinevermietung erfolgt in fünf Schritten:

Wohnung aussuchen: Kompaktes Zweizimmerapartment, drei Zimmer oder großzügige Fünfzimmerwohnung? Einfach auswählen. Anmelden: Nach der Registrierung mit Name und Passwort einfach die E-Mail-Adresse bestätigen und die Daten vollständig eingeben. Upload: Ausweis, Selbstauskunft, Gehaltsnachweis und eine Vermieterbescheinigung der Mietschuldenfreiheit hochladen. Abwarten: Die Daten und Dokumente werden im nächsten Schritt geprüft. Wenn alles passt, gibt es nach wenigen Tagen grünes Licht – und einen digitalen Mietvertrag. Entscheiden: Die Konditionen des Mietvertrages in Ruhe durchlesen und, wenn alles okay ist, per digitaler Unterschrift den Mietvertrag unterschreiben und einziehen.

Hamburg-Winterhude: Neue Mietwohnungen – Türen und Paketboxen per App öffnen

Eine weitere Besonderheit im „Ipanema“-Quartier: Die Unterlagen wie der Mietvertrag oder das Übergabeprotokoll sind später jederzeit per App einzusehen. Zusätzlich können Mieterinnen und Mieter nach Einzug von folgenden Leistungen profitieren: freies WLAN im Außenbereich, digitale Verbrauchswerte für Heizung und Wasser, Türöffnen per App, Paketboxen und vieles mehr.

Für Fahrradfahrer wird im neuen Wohnquartier außerdem ein E-Lastenrad-Sharing eingerichtet. Darüber hinaus stehen eine Fahrradreparaturstation sowie 13 E-Bike-Räume mit Ladepunkten für jeweils sechs bis zehn Elektrofahrräder zur Verfügung.