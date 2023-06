Eisdielen in Hamburg: Hier schmeckt es den Hamburger am besten

Ranking In diesen Eisdielen schmeckt’s den Hamburgern am besten

Hamburg. Zwei sichere Anzeichen dafür, dass der Hamburger Sommer endlich da ist: Die Temperaturen nähern sich der 30-Grad-Marke und die Warteschlangen vor den Eisdielen werden von Tag zu Tag länger. Besonders lang scheint sie vor dem Café „Bitte mit Sahne“ am Saseler Markt zu sein. Denn: Hamburgs Eiscreme-Fans haben das Café zur „beliebtesten Eisdiele“ Hamburgs gewählt. Das geht aus einer Umfrage des Gourmet-Magazins „Falstaff“ hervor.

Deutschlandweit hatten Leserinnen und Leser des Magazins eine Woche Zeit, ihre liebste Eisdiele zu nennen. Jetzt gab das Magazin die Bundesland-Sieger bekannt: In Hamburg liegt bei den Eiscreme-Liebhabern, die abgestimmt haben, mit Abstand das Café „Bitte mit Sahne“ weit vorn – zum dritten Mal in Folge. 72 Prozent der Abstimmenden voteten für „Bitte mit Sahne“. Die Eisdiele „Bitte mit Sahne“ am Saseler Markt 3 landete bereits in den Vorjahren in Falstaff-Rankings auf Platz 1.

Eisdiele in Hamburg – hier schmeckt es den Kunden am besten

Das Geheimnis des Eis-Erfolgs: „Es ist zu 100 Prozent made in Hamburg-Sasel und wird ausschließlich ohne künstliche oder naturidentische Aromastoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Emulgatoren hergestellt“, heißt es auf der Webseite des Eisladens. Und: „Wir verwenden für die Produktion unseres Eises nur echte Früchte, frische Milch, echte Vanille und unbehandelte Sahne. Alles echt, alles natürlich lecker“.

Auf Platz 2 landet mit 16 Prozent der Stimmen „Eisprinzessinnen“ in Ottensen. Die Eismanufaktur bietet laut Webseite „hausgemachtes Speiseeis aus besten Zutaten: Wir verwenden grundsätzlich keine Farbstoffe, keine Emulgatoren, keine künstlichen oder naturidentischen Aromen und keine Konservierungsstoffe“. Das Motto von Geschäftsführerin Katrin Kerkhoff: „Natürlich mit Liebe!“.

„Eisprinzessinnen“ Katrin Kerkhoff in ihrem Eisladen in Ottensen.

Foto: Marcelo Hernandez

Eiscafés in Hamburg: Das „dito – café & eis“ legt den Fokus auf vegane Sorten

Das „dito – café & eis“ in Hoheluft-Ost landete auf Platz 3 mit zwölf Prozent der Stimmen. Das Motto von Betreiber Dirk Tolksdorf: „Eis ist Soulfood und macht Menschen glücklich.“ „Eine gehörige Portion Erfindergeist und der Wunsch nach richtig leckerem Eis, machen aus qualitativ hochwertigen Zutaten das, was Hoheluft-Ost und Umgebung lieben: Dito’s Eis!“, schreibt Tolksdorf auf der Homepage seines Eisladens. „Einen besonderen Fokus legen wir auf unsere veganen Sorten. Hier kommen Haferdrink und Kokosmilch als alternative zur Kuhmilch zum Einsatz. Bei unseren Fruchtsorbets verzichten wir ebenfalls auf jegliche tierische Bestandteile.“

Nicht nur die Hamburgerinnen und Hamburger haben abgestimmt. Auch in anderen Bundesländern wurde gevotet. In Niedersachsen wurde das Eiscafé „Venezia“ in Weener zum beliebtesten gewählt. In Bremen landete das „Snuten Lecker by Kaemena“ vorn. Schleswig-Holstein wird im „Falstaff“-Ranking nicht aufgeführt.