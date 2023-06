Das Mädchen war am Mittwoch auf dem Weg zur Schule verschwunden. Nun ist die 13-Jährige wieder da.

Hamburg. Die Suche nach der vermissten Schülerin (13) aus Hamburg-Stellingen ist beendet, das Mädchen ist wieder da. Die 13-Jährige war am Mittwoch auf dem Weg zu Schule verschwunden und als vermisst gemeldet worden. Noch frühen am Abend konnte das Mädchen wohlbehalten im Stadtteil Rotherbaum ausfindig gemacht und ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden, so die Polizei.