Groß Borstel: Brückenfest – aber zum letzten Mal mit bisherigem Finanzier

Hamburg. Die breite Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Tarpenbek steht sinnbildlich für die Verbindung der beiden Teile von Groß Borstel: dem Bereich mit alten Stadtvillen und Mehrfamilienhäusern rund um die Borsteler Chaussee und dem quirligen Neubaugebiet Tarpenbeker Ufer. Das soll auch in diesem Jahr wieder gefeiert werden.

Das sogenannte Brückenfest steht an und lädt am Sonnabend (3. Juni) von 14 bis 21 Uhr auf das Gelände des Tarpenbeker Ufers am Anni-Glissmann-Weg und das Sportgelände des SV Groß Borstel am Brödermannsweg.

Brückenfest in Groß Borstel: Bauunternehmen nur noch dieses Jahr Finanzier

940 neue Wohnungen sind hier in den vergangenen Jahren entstanden. Diese haben dazu beigetragen, dass die Bevölkerung in dem Stadtteil gewachsen ist, wie das Statistikamt Nord errechnete. Auch 2023 werden bei der zweiten Auflage des Brückenfestes viele Besucher erwartet. „,Komm doch mal wieder!’ ist deshalb auch das Motto in diesem Jahr“, sagt Tessa Bleier vom Quartiersmanagement des Bauträgers Otto Wulff.

Das Unternehmen wird das Fest noch dieses Jahr begleiten und finanzieren. „Das Brückenfest ist für uns zum Symbol für einen gelungenen Brückenschlag zwischen Alt- und Neu-Groß Borstel geworden, da hier alle zusammen helfen: Anwohner und Anwohnerinnen, egal ob Eigentumswohnung oder geförderter Wohnraum, und verschiedenste Stadtteilakteure aus dem Quartier und Groß Borstel“, so Bleier.

Flohmarkt, Essensbuden und eine Bühne werden auch in diesem Jahr auf dem Platz am Anni-Glissmann-Weg aufgebaut (Archivbild).

Foto: Ulrich Perrey

„Nächstes Jahr wäre die Option, dass die lokalen Institutionen und Aktiven ohne unsere Führung das Ganze auf die Beine stellen“, sagt die aktuelle Organisatorin. „Das würde uns sehr freuen.“ Es gebe aber auch das etablierte Stadtteilfest Groß Borstel, das nach einer Corona-Pause dieses Jahr am 27. August wieder stattfinden werde und „auch schon ein sehr schönes Fest für alle“ darstelle.

Brückenfest in Groß Borstel mit Flohmarkt und viel Musik

Die Gäste erwartet auf beiden Seiten der Tarpenbek viel Programm, darunter sportliche Mitmachstationen, ein Flohmarkt mit Handmade-Ständen, eine Kinderrallye und ein Bühnenprogramm mit dem Groß Borsteler Kinderchor um 14.30 Uhr, dem Zauberer und Clown Magic Berni um 15.20 Uhr sowie einem Tanzauftritt der Modernen Schule um 16 Uhr. Ab 19 Uhr spielt dann die Stadtteilband Over Fourty beim SV Groß Borstel.

Und auch der soziale Aspekt soll betont werden, deshalb wurden aus dem Werbebanner des vergangenen Jahres Taschen genäht – diese Unikate sollen nun am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr versteigert werden.

Taschen-Unikate, selbst genäht aus dem Werbebanner des vergangenen Jahres werden zugunsten des Vereins „Der Hafen hilft“ versteigert.

Foto: Ulrich Perrey

Brückenfest: Selbst genähte Taschen werden versteigert

Alle Erlöse gehen dann an den gemeinnützigen Hamburger Verein „Der Hafen hilft“. Seit 2009 unterstützen die Hafenhelfer unbürokratisch soziale Einrichtungen und ihre Nutzer mit den Überschüssen aus privaten Haushalten sowie von Firmen aus unterschiedlichen Branchen.

Sehr gern nimmt der Verein auch während des Brückenfestes Sachspenden an. Unter www.der-hafen-hilft.de/helfen/aktuell-gesucht/ kann man jeweils sehen, wobei aktuell Hilfe benötigt wird.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Teil dieser Veranstaltung sein dürfen“, sagt Svenja Weil aus dem Vorstand von „Der Hafen hilft“. „Mitten durch Hamburg verlaufen inzwischen so viele soziale Gräben – gern wollen auch wir helfen, Brücken zu bauen und diese sozialen Spalten zu verringern.“