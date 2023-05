Eppendorf: Erste Hamburger Schule bekommt besonderen Foodtruck

Hamburg. Statt in die umliegenden Cafés zu gehen und dort Kaffee und Snacks zu kaufen, sollen vor allem die älteren Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Eppendorf mit einer Art Foodtruck dazu bewegt werden, sich auf dem Schulgelände mit Essen und Getränken zu versorgen – hamburgweit ist diese Art der Schulverpflegung einzigartig.

Die kulinarischen Bedürfnisse auch von Schülern haben sich offensichtlich geändert. Eine einfache Milch oder ein Kakao allein genügen wohl nicht mehr. Es darf gern etwas moderner und abwechslungsreicher sein.

Hamburg-Eppendorf: Erste Schule bekommt besonderen Foodtruck

Gerade Oberstufenschüler finden es nicht gerade cool, in der Schulmensa essen zu gehen. Denn wer alt genug ist, das Schulgelände verlassen zu dürfen, deckt sich lieber in den Eppendorfer Cafés mit Kaffee und Co. ein, statt an der Schule zu essen. Doch das ist auf Dauer teuer.

Am Gymnasium Eppendorf an der Hegestraße hat nun Hamburgs erster Foodtruck für Schüler geöffnet – statt im mobilen Fahrzeug wie auf Streetfoodfestivals können Schüler und Schülerinnen sich dort im mobilen Schulkiosk, dem Hegehappen, kleine Snacks holen. Für Sitzbänke und Tische ist ebenfalls gesorgt. Kosten: um die 20.000 Euro.

Mobiler Schulkiosk könnte Vorbild für andere Schulen sein

Dabei könnte der kleine Pavillon als Vorbild für andere Schulstandorte dienen, an denen die Kantine häufig nicht groß genug für alle Schüler ist. Der Schulkiosk ist ein Pilotprojekt, so eine Behördenmitarbeiterin gegenüber dem Abendblatt. Denn Platzprobleme haben viele andere Schulen auch.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als am Gymnasium Eppendorf 2018 ein Neubau entstand, gab es schon damals zu wenig Platz für ein Cateringangebot, das vor allem die älteren Schüler ansprach. Derzeit wird die Kantine neu gebaut.

Eppendorfer Gymnasiasten bekommen Wraps und Kaffee auf dem Schulhof

Gemeinsam mit Schülern und Eltern wurde an der Hegestraße die Idee des mobilen Kiosks entwickelt. In dem auf das Schulgelände angepassten Foodtruck gibt es Kaffee, Kaltgetränke und kleine Snacks, wie Sandwiches und Wraps. Außerdem im Angebot: Cappuccino für 3 Euro, Croissant mit Serrano oder Frischkäse ebenfalls für 3 Euro, oder portugiesische Natas für 1,50 Euro. Müsli mit Hafermilch kostet 2 Euro.

Ganz im pädagogischen Sinne von Schule wurde das gesunde und nachhaltige Snack-Angebot natürlich gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen erarbeitet – denn was nützt das Angebot in dem mobilen Kiosk, wenn es nicht den Geschmack der jungen Leute trifft.

Hamburg-Eppendorf: Schüler haben sich Magerquark gewünscht

„Die Schüler haben sich Magerquark und Honig gewünscht, vor allem die jungen Männer, die viel Sport treiben“, sagt Susanne Chen vom Schulcatering Schnittwerkstatt, die für den Kiosk zuständig ist. Auch das Müsli laufe bislang ganz gut an.

Sogar Schulsenator Ties Rabe (SPD) kam zur offiziellen Einweihung des Schulkiosks. „Ab Klasse 6 ändert sich das Essverhalten der Schüler und Schülerinnen, auch wenn es vernünftiges Mittagessen gibt. Schüler gehen dann eher zum Bäcker als in die Schulkantine“, so Rabe.

Der Kiosk könne dazu beitragen, dass die Schüler vor Ort blieben. „Wir haben den Wunsch, dass die Schüler in den Pausen an den Schulen bleiben. Der Kiosk ist eine pfiffige Idee“, so der Senator.