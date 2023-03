Schießerei in Hamburg: Tote und Verletzte in Gemeinderäumen der Zeugen Jehovas

An der Deelböge hat es am Abend eine Schießerei gegeben. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Schießerei an der Deelböge

Hamburg. Am Donnerstagabend sind durch Schüsse in Gemeinderäumen der Zeugen Jehovas an der Straße Deelböge mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Dort hatte um 19 Uhr eine Veranstaltung mit zahlreichen Teilnehmern begonnen. Zwei Stunden später, gegen 21.08 wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Zeugen hatte Schüsse gemeldet.

Schießerei Deelböge: Tote und Verletzte bei den Zeugen Jehovas

Die Besatzung eines Streifenwagens, der sich zum Zeitpunkt der Alarmierung in der Nähe des Tatorts befand, betrat das Gebäude schon kurze Zeit später. Ihnen bot sich ein Bild des Schreckens: Derzeit ist die Rede von mindestens sieben Schwerverletzten und sechs oder sieben Toten. Laut Polizeisprecher Holger Vehren hörten die Beamten noch einen Schuss und trafen im Obergeschoss auf eine Person, bei der es sich um den Täter handeln könnte. Derzeit wird nicht davon ausgegangen, dass Täter flüchtig sind.

Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. #schießerei #h0903 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

Trotzdem wurden natürlich sofort Kräfte aus dem gesamten Stadtgebiet zusammengezogen, darunter die Spezialeinheiten SEK und USE. Der Tatort liegt kaum einen Kilometer Luftlinie vom Polizeipräsidium entfernt. Die Straße Deelböge wurde für den gesamten Verkehr gesperrt, auch Fußgänger dürfen nicht passieren.

Schießerei Deelböge: Täter vermutlich unter den Toten

In dem Gebäude fanden Beamten mehrere Personen mit Schussverletzungen. Noch vor Ort wurde von Notärzten bei einigen von ihnen der Tod festgestellt, darunter auch Frauen. 17 Menschen, die ebenfalls an der Veranstaltung teilgenommen hatten, aber unverletzt blieben, wurden in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr betreut. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher äußerte sich erschüttert und sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge wird nicht von einem flüchtigen Täter ausgegangen: Es besteht die Möglichkeit, dass der Täter während der laufenden Veranstaltung zunächst das Feuer auf die Gemeindemitglieder eröffnet hat und beim Eintreffen der Polizei die Waffe gegen sich selbst richtete.

Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor.

Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen. #schießerei #hh0903 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023