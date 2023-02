Polizei Hamburg: Auf Tankstellenverkäufer geschossen: Wer kennt diesen Mann?

Dieser Mann hatte mit einer Gaspistole auf einen Tankstellenmitarbeiter in Langehorn geschossen.

Hamburg. Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Langenhorn Anfang Dezember suchen die Polizei Hamburg und die Staatsanwaltschaft nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Ein junger Mann hatte in der Nacht zum 7. Dezember den Verkaufsraum der Tankstelle an der Langenhorner Chaussee/Ecke Wischhöfen betreten, in dem sich ein 26-jähriger Angestellter befand.

Auf Tankstellenverkäufer geschossen: Polizei fahndet mit Fotos nach Räuber

Die Polizei sucht diesen Mann

Foto: Polizei Hamburg

Plötzlich hatte der mit einem Tuch maskierte Mann eine Waffe gezogen und mit der Gaspistole auf den Mitarbeiter geschossen. Dann verlangte er die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend mit der Beute. Der Tankstellenverkäufer blieb bei der Aktion unverletzt.

Eine Sofortfahndung der Polizei mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagen auch aus Schleswig-Holstein war ohne Erfolg verlaufen. Auch die bisher durchgeführten Ermittlungen führten der Polizei zufolge nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

Die Polizei wendet sich daher nun mit Fotos des mutmaßlichen Täters an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Auf Tankstellenverkäufer in Hamburg geschossen: Wer kennt diesen Mann?

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

männlich

geschätzt 16 bis 20 Jahre alt

ca. 1,70 Meter groß

schmale Statur

kurze, dunkle Haare

sprach akzentfreies Deutsch

bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer Hose im Camouflage-Look sowie einem schwarzen Basecap mit weißer Aufschrift

maskiert mit einem dunklen, teilweise gemusterten Tuch (sogenanntes „Bandana“)

Der maskierte Mann mit der Kassenlade

Foto: Polizei Hamburg

Die Strafverfolgungsbehörden bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten und/oder seinem Aufenthaltsort geben können, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Darüber hinaus sucht die Kriminalpolizei weiterhin nach der bei dem Raub erbeuteten Kassenlade.