Wohnung Hamburg: Neues Quartier "Ipanema" am Stadtpark – das kostet die Miete

Das neue Wohnquartier "Ipanema" entsteht direkt am Stadtpark in Hamburg. 523 neue Mietwohnungen stehen zur Verfügung.

Das neue Wohnquartier am Hamburger Stadtpark mit dem Namen „Ipanema“ und einer auffälligen wellenförmigen Architektur ist auf der Zielgeraden. 523 Mietwohnungen entstehen auf dem Areal der ehemaligen Oberpostdirektion am Überseering in Winterhude – nun ist die Vermietung gestartet, wie die Quantum Immobilien AG am Mittwoch mitteilte.

"Wo früher die 'Post-Pyramide' thronte, werden in diesem Jahr mehr als 1000 Menschen ein neues Zuhause finden", heißt es in der aktuellen Mitteilung. Ab sofort vermietet Quantum nun die 366 freifinanzierten Mietwohnungen des Wohn- und Geschäftsquartiers. Quantum hatte diese Wohnungen 2020 von den Bauherren Ditting und PEG für die Bayerische Versorgungskammer gekauft.

Die wellenförmigen Gebäude am Hamburger Stadtpark schlängeln sich um einen großen, grünen Innenhof.

Wohnung Hamburg: 1 bis 5 Zimmer am Stadtpark

Die künftigen Mieter erwarten 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen mit 30 bis 160 Quadratmetern. Diese verteilen sich auf zwei wellenförmige Gebäude, die sich um einen grünen Innenhof mit Beeten, Freiflächen und Spielgeräten schlängeln. Die auffällige Architektur der Gebäude stammt von KBNK Architekten aus Hamburg. Die Mieten werden voraussichtlich zwischen 17 und 23 Euro pro Quadratmeter betragen, der Einzug ist für den Spätherbst 2023 geplant.

Das neue Wohnquartier Ipanema verfügt zudem über einige moderne Raffinessen, die den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern den Alltag erleichtern sollen. „Angefangen bei Paketboxen, die mein Paket annehmen, wenn ich nicht zuhause bin, über einen eigenen Waschsalon im Quartier, bis hin zu freiem WLAN im Außenbereich des Quartiers“, sagt Quantum-Geschäftsführer Knut Sieckmann.

Visualisierung vom gemischten Quartier Ipanema, das in der City Nord entsteht.

Wohnung: Quartier am Hamburger Stadtpark hat einige Raffinessen

Auch smarte, nachhaltige Mobilität spielt im Ipanema-Wohnquartier eine große Rolle – unter anderem können die Bewohner direkt vor Ort E-Lastenräder ausleihen. „Das eigene E-Bike kann in extra E-Bike-Räumen in der Tiefgarage sicher geparkt und aufgeladen werden. Und falls mal der Reifen platt ist: Im Außenbereich wird es sogar eine Fahrrad-Reparaturstation geben“, so Sieckmann.

Quantum hebt darüberhinaus das Digitalkonzept hervor: Die Unterzeichnung des Mietvertrags ist digital möglich, per Ipanema-App kann der aktuelle Energieverbrauch gecheckt, mit dem Vermieter kommuniziert oder die Tür geöffnet werden.

Neben den 366 freifinanzierten Mietwohnungen entstehen Im Ipanema-Quartier auch 157 öffentlich geförderte Mietwohnungen – deren Vermietung startet jedoch erst im weiteren Verlauf des Jahres. Ergänzt wird das Quartier um eine eigene Kita, Gewerbeflächen und einen Büroturm, in dem die Hamburger Traditionsbank Berenberg zukünftig ihren Hauptsitz haben wird.