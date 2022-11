Polizei Hamburg: Junger Kino-Mitarbeiter rassistisch beleidigt – Zeugenaufruf

Hamburg. Sie beleidigten ihn rassistisch, bewarfen ihn mit Popcorn und bedrohten ihn nach Feierabend: Ein 22 Jahre alter Mitarbeiter eines Hamburger Kinos ist am vergangenen Sonntag von zwei bislang unbekannten Tätern aus mutmaßlich fremdenfeindlichen Motiven drangsaliert worden. Die Polizei Hamburg sucht nun nach Zeugen.

Polizei Hamburg: Kino-Mitarbeiter rassistisch beleidigt

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kauften sich die Männer im UCI Kino Mundsburg in Barmbek-Süd gegen 22.30 Uhr bei dem 22-Jährigen etwas zu essen. Anschließend beleidigten sie ihn und bewarfen ihn dabei auch mit Popcorn. "Mitarbeiter des Kinos sprachen den Tätern daraufhin ein Hausverbot aus und geleiteten sie vor die Tür", sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza am Freitag.

Als der 22-Jährige nach seinem Feierabend das Mundsburg-Center auf der Höhe einer dort befindlichen Sparkasse in Richtung Hamburger Straße verlassen hatte, hielt ein grauer Porsche neben ihm an. Die beiden Männer aus dem Kino stiegen aus dem Sportwagen und beleidigten ihr Opfer erneut. Zudem bedrohten sie den jungen Mann, bevor sie wieder in den Porsche stiegen und davon fuhren.

Kino-Mitarbeiter rassistisch beleidigt – die Täterbeschreibung:

1. Fahrer des Porsche

Mitte 20

größer als 1,80 Meter

lange, dünne Figur

heller Hauttyp

braune Haare

bekleidet mit einem Sportanzug mit Streifen

2. Beifahrer

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mitte 30

1,70 bis 1,75 Meter groß

südländisches Erscheinungsbild

kräftige Figur

grau-brauner Vollbart

bekleidet mit schwarzer Bomberjacke

Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.