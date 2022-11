Verkehr Hamburg: Anwohnerparken am Polizeipräsidium – DPolG prüft Klage

Verkehr Hamburg Anwohnerparken am Präsidium: Polizeigewerkschaft prüft Klage

Verkehr Hamburg: In Alsterdorf soll das Anwohnerparken eingeführt werden. Betroffen wären auch die Beamten, die im Polizeipräsidium arbeiten (Archivbild).

Rund 4000 Polizisten wären in Alsterdorf betroffen. Die DPolG will dagegen vorgehen – und stellt Forderungen an Andy Grote.