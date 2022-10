Polizei Hamburg: Lkw erfasst Frau an Zebrastreifen und fährt weiter – tot

Bei dem schweren Verkehrsunfall in Hoheluft-Ost kam am Dienstag eine ältere Dame ums Leben. Die Polizei Hamburg sucht Zeugen.

Hamburg. In Hoheluft-Ost ist am Dienstagmittag eine ältere Dame bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. "Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Unfall ereignete sich um 12.15 Uhr an der Ecke Lehmweg/Hegestraße. "Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau einen Fußgängerüberweg queren", so Abbenseth. Doch an dem Zebrastreifen wurde sie von dem Lkw erfasst. Die Feuerwehr versuchte, die 81-Jährige zu retten – doch die Rettungskräfte mussten die Reanimation nach eigenen Angaben erfolglos einstellen. Der Lehmweg wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

Polizei Hamburg: Lkw fährt nach tödlichem Unfall weiter

Die Polizei Hamburg fahndete unmittelbar nach dem tödlichen Unfall nach dem beteiligten Lkw, der nach dem schrecklichen Vorfall weiter gefahren war. Ob er geflüchtet war oder den Unfall nicht bemerkt hatte, war am Nachmittag noch unklar.

Die Polizei Hamburg stoppte am Nachmittag einen verdächtigen Lkw.

Foto: Michael Arning

Gegen 14.30 Uhr stoppten Beamte einen verdächtigen Lastwagen an der Grindelallee. Sie identifizierten den 54-jährigen Mann am Lenkrad als mutmaßlichen Unfallfahrer. An dem Lastwagen erfolgten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. Zur Rekonstruktion des Unfalls setzte die Polizei einen 3D-Laserscanner ein und zog auch einen Sachverständigen hinzu.

Polizei Hamburg: Zeugen nach tödlichem Unfall gesucht

Die Verkehrsstaffel Innenstadt/West der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zu den Umständen der Weiterfahrt des Lkw-Führers nach dem Unfall übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Lkw und dem Fahrer machen können, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/428 656 789 oder bei einer Polizeiwache zu melden.