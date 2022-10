Polizei Hamburg Räuber überfällt Kiosk in Barmbek – Zeugen gesucht

Hamburg. Nach einem Überfall auf einen Kiosk in Barmbek-Nord sucht die Polizei Hamburg Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf den Täter geben können. Der Unbekannte konnte mit einer geringen Mengen Bargeld entkommen.

Wie Polizeisprecherin Nina Kaluza schildert, betrat der Mann am Donnerstag um 19.05 Uhr den Kiosk am Rudolphiplatz mit einem Messer in der Hand. Damit bedrohte er die Angestellte (51) und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Auch ein Kunde (47) hielt sich zu dem Zeitpunkt im Geschäft auf.

Polizei Hamburg: Überfall auf Kiosk in Barmbek

Nachdem die Frau dem Räuber etwas Bargeld gegeben hatte, die genaue Höhe teilte die Polizei nicht mit, verschwand er in unbekannte Richtung. Die Angestellte und der Kunde blieben unverletzt und alarmierten die Polizei. Eine Sofortfahndung mehrerer Streifenwagen blieb aber erfolglos. Daher bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

sprach akzentfreies Deutsch

etwa 20 bis 25 Jahre alt und 180 cm groß

dickliche bis kräftige Figur

sehr kurze Haare, kleine helle Augen

bekleidet mit beigefarbener Jacke, blauer Jeanshose und Handschuhen

maskiert mit einem weißen Tuch vor dem Gesicht.

Hinweise können bei der Polizei unter der Rufnummer 4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle gegeben werden.