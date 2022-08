Polizei Hamburg: Vermisst! Die 81-jährige Gisela Nickel aus Langenhorn

Hamburg. Seit Mittwochmorgen wird die 81-jährige Gisela Nickel aus Hamburg-Langenhorn vermisst. Zuletzt gesehen wurde die alte Dame an ihrer Wohnadresse am Willy-Jacobs-Weg. Von dort wollte sie mit dem Fahrrad zum Friedhof Glashütte am Hummelsbütteler Steindamm in Norderstedt fahren. Sie kehrte aber nicht nach Hause zurück, und niemand weiß, wo sie sich derzeit aufhält.

Die Polizei suchte bisher erfolglos. Deswegen fahndet sie jetzt mit einem Foto öffentlich nach Gisela Nickel.

In Hamburg vermisst: Polizei sucht Gisela Nickel

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,65 Meter groß und korpulent

kürzere grau-weißliche Haare

führt vermutlich ein rotes Damenrad mit Fahrradkörben vorne und hinten mit sich

bekleidet mit dunkler Anzughose und lilafarbener Jacke

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040 4286-56789 oder in einer Polizeidienststelle zu melden.

