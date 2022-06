Polizei Hamburg: Mann attackiert Neunjährige im Treppenhaus – Zeugenaufruf

Hamburg. Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag in Langenhorn eine Neunjährige auf ihrem Nachhauseweg verfolgt und dann in einem Treppenhaus attackiert. "Mutmaßlich mit sexuellen Absichten", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Freitag. Die Polizei Hamburg sucht nun nach Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen um kurz vor 13.30 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als ihm offenbar bereits ein Unbekannter folgte. Nachdem das Kind das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Langenhorner Chaussee betreten hatte, folgte ihm der Täter und packte die Schülerin.

Mann attackiert Neunjährige in Treppenhaus – Mutter schreitet ein

"Die aufmerksame Mutter der Neunjährigen hatte den Mann ebenfalls bemerkt und schritt sofort ein", so Ritterskamp. Der Täter ließ das Mädchen daraufhin sofort los und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Krohnstieg. Eine Sofortfahndung mit fünf Funkstreifenwagen blieb erfolglos.

Unbekannter greift Mädchen an – so wird er beschrieben:

etwa 20 bis 30 Jahre alt

1,60 bis 1,75 Meter groß

hellblonde, kurze Haare (stoppelig)

Sonnenbrille mit runden Gläsern

er trug eine kurze, schwarze Hose, ein dunkelgrünes Oberteil und einen schwarzen Rucksack

schwarzes Fahrrad mit weißer Beschriftung

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte hatte umgehend die Ermittlungen übernommen, die weiterhin andauern. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.