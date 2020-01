Hamburg. Ein Stromausfall hat am Sonntagabend in etwa 1800 Haushalten im Bezirk Hamburg-Nord das Licht ausgehen lassen. Wie eine Sprecherin des polizeilichen Lagediensts sagte, ist vor allem das Gebiet rund um die Hamburger Straße in Barmbek-Süd und auf der Uhlenhorst betroffen. Seit 20.30 Uhr regeln Beamte dort den Straßenverkehr. Die "Mopo" hatte zunächst darüber berichtet.

Menschen strömen wegen Stromausfalls aus UCI-Kino

Betroffen ist offenbar auch das UCI-Kino im Einkaufszentrum Hamburger Meile. Mehrere Nutzer auf Twitter berichten davon, dass die Menschen aus den Kinosälen geströmt sind. Wem der Ausfall nun um den Abend vor dem Fernseher beraubt hat, der traf sich mit Nachbarn zum Kartenspielen im Treppenhaus.

Wie das städtische Unternehmen Stromnetz Hamburg mitteilte, besteht die Versorgungsunterbrechung seit 20.24 Uhr und sollte gegen 22 Uhr wieder behoben sein. Die Ursache für den Ausfall ist noch unklar.