Hamburg. Treibt sich ein Mitschnacker in Eppendorf herum? Die Polizei geht entsprechenden Hinweisen besorgter Eltern nach. Demnach soll ein Mann im Bereich Erikastraße in den vergangenen Tagen drei Kinder gefragt haben, ob sie „ein Geschenk“ haben wollten. Die Kinder gingen darauf allerdings nicht ein.

Der Fremde soll einen Mini oder ein ähnliches Modell gefahren haben. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte überprüft die Hinweise.

Schule in Lokstedt warnt Eltern vor Mitschnacker

Eine Schule in Lokstedt informierte am Freitag die Elternschaft per E-Mail über Hinweise, dass Schülerinnen und Schüler auf dem Weg nach Hause angesprochen worden seien. Die Schulleitung stehe "in engem Kontakt" mit der Polizei.

Die Eltern sollten mit ihren Kindern besprechen, wie sie sich in einem solchen Fall verhalten sollten. Dies würde auch in der Schule thematisiert. "Dabei sollten wir daran denken, die Kinder nicht zu verunsichern und zu verängstigen, sondern sensibel auf eine mögliche Gefahr und richtiges Verhalten hinweisen", heißt es in dem "Sicherheitshinweis".